25秋冬米蘭時裝周／SKZ鉉辰寸頭上刻字 霸場VERSACE
由創意總監Donatella Versace主理的VERSACE 2025 秋冬系列，以重新解構的手法，回顧了品牌力來最具代表性的設計元素；精彩的回顧也引發時尚界揣測這是Donatella Versace離開品牌前的最後一季作品。包括品牌大使、韓流男團StrayKids成員鉉辰、男星Cillian Murphy等人均出席看秀。
本季經典的輪廓、印花與材質被大膽解構重組。大秀開場的幾套印花絎縫工藝，行明顯受到家居織品羽絨，直到最終戲劇感十足的雕塑感廓形晚裝，高級訂製禮服以束腰設計搭配反重力傘裙，裙撐結構內襯印花布料，都可見品牌經典元素被翻轉的痕跡。獵豹斑紋、巴洛克漩渦紋樣與搖滾寶石色調的印花藝術被大量揉雜碰撞出全新的視覺，芭蕾舞裙式禮服與精裁西裝則以天鵝絨打造，晚禮服運用水晶網紗。品牌代表的V形輪廓出現在各式單品上，日式風格仿舊牛仔褲則綴上水晶與刺繡。
男裝體現新古典主義，以寬闊肩線與絲綢襯衫的流動質感形成張力。以巴洛克元素重構的野性貓科動物印花、雕像長廊印花、糅合野獸插畫與奢華形態的印花、經典的豹紋印花交錯混搭，裝飾於大衣的襯裡與背面，編織出色彩與紋樣的視覺效果。品牌代表的V形輪廓延伸出全新的標誌和半月形包款VIRTUS。
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