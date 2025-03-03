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25秋冬米蘭時裝周／SKZ鉉辰寸頭上刻字 霸場VERSACE

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VERSACE品牌大使鉉辰在寸頭上寫字的髮型引發網友熱議。圖／摘自品牌官方 IG
VERSACE品牌大使鉉辰在寸頭上寫字的髮型引發網友熱議。圖／摘自品牌官方 IG

由創意總監Donatella Versace主理的VERSACE 2025 秋冬系列，以重新解構的手法，回顧了品牌力來最具代表性的設計元素；精彩的回顧也引發時尚界揣測這是Donatella Versace離開品牌前的最後一季作品。包括品牌大使、韓流男團StrayKids成員鉉辰、男星Cillian Murphy等人均出席看秀。

本季經典的輪廓、印花與材質被大膽解構重組。大秀開場的幾套印花絎縫工藝，行明顯受到家居織品羽絨，直到最終戲劇感十足的雕塑感廓形晚裝，高級訂製禮服以束腰設計搭配反重力傘裙，裙撐結構內襯印花布料，都可見品牌經典元素被翻轉的痕跡。獵豹斑紋、巴洛克漩渦紋樣與搖滾寶石色調的印花藝術被大量揉雜碰撞出全新的視覺，芭蕾舞裙式禮服與精裁西裝則以天鵝絨打造，晚禮服運用水晶網紗。品牌代表的V形輪廓出現在各式單品上，日式風格仿舊牛仔褲則綴上水晶與刺繡。

男裝體現新古典主義，以寬闊肩線與絲綢襯衫的流動質感形成張力。以巴洛克元素重構的野性貓科動物印花、雕像長廊印花、糅合野獸插畫與奢華形態的印花、經典的豹紋印花交錯混搭，裝飾於大衣的襯裡與背面，編織出色彩與紋樣的視覺效果。品牌代表的V形輪廓延伸出全新的標誌和半月形包款VIRTUS。

復刻Versace Atelier 1998秋冬高級訂製系列的經典之作，以金銀線交織綴以珠飾、水晶與串珠裝飾，盡顯搖滾與奢華的交融魅力。圖／VERSACE提供
復刻Versace Atelier 1998秋冬高級訂製系列的經典之作，以金銀線交織綴以珠飾、水晶與串珠裝飾，盡顯搖滾與奢華的交融魅力。圖／VERSACE提供
V形輪廓呈現於解構緊身胸衣、剪裁西裝、連身衣與色彩對比鮮明的洋裝。圖／VERSACE提供
V形輪廓呈現於解構緊身胸衣、剪裁西裝、連身衣與色彩對比鮮明的洋裝。圖／VERSACE提供
VERSACE創意總監Donatella Versace與品牌大使鉉辰。圖／摘自藝人 IG
VERSACE創意總監Donatella Versace與品牌大使鉉辰。圖／摘自藝人 IG
全新VIRTUS新月包。圖／摘自VERSACE官方微博
全新VIRTUS新月包。圖／摘自VERSACE官方微博
VERSACE 2025 秋冬系列女裝系列以戲劇化筆觸呈現雕塑感廓形，融入龐克風格。圖／VERSACE提供
VERSACE 2025 秋冬系列女裝系列以戲劇化筆觸呈現雕塑感廓形，融入龐克風格。圖／VERSACE提供
男裝系列則以雕塑感剪裁為框架，融入豐富印花與奢華裝飾。圖／VERSACE提供
男裝系列則以雕塑感剪裁為框架，融入豐富印花與奢華裝飾。圖／VERSACE提供
VERSACE品牌大使鉉辰穿著本季秀服看秀。圖／摘自品牌官方 IG
VERSACE品牌大使鉉辰穿著本季秀服看秀。圖／摘自品牌官方 IG
裝飾水晶鉚釘的日式風格仿舊牛仔褲。圖／VERSACE提供
裝飾水晶鉚釘的日式風格仿舊牛仔褲。圖／VERSACE提供
經典小貓跟設計同步應用於高跟鞋與短靴。圖／摘自VERSACE官方微博
經典小貓跟設計同步應用於高跟鞋與短靴。圖／摘自VERSACE官方微博
影帝Cillina Murphy出席2025秋冬VERSACE大秀。圖／摘自品牌官方 IG
影帝Cillina Murphy出席2025秋冬VERSACE大秀。圖／摘自品牌官方 IG
男裝寬闊肩線與絲綢襯衫的流動質感形成張力。圖／VERSACE提供
男裝寬闊肩線與絲綢襯衫的流動質感形成張力。圖／VERSACE提供
厚重體積感與蕾絲襯裙、緊身衣絲質襯衫裙的輕盈質感形成精妙對比。圖／VERSACE提供
厚重體積感與蕾絲襯裙、緊身衣絲質襯衫裙的輕盈質感形成精妙對比。圖／VERSACE提供
全新新月包以V形標識為裝飾，賦予品牌標識體系嶄新視覺語言。圖／摘自VERSACE官方微博
全新新月包以V形標識為裝飾，賦予品牌標識體系嶄新視覺語言。圖／摘自VERSACE官方微博
VERSACE 2025 秋冬系列女裝系列以戲劇化筆觸呈現雕塑感廓形，融入龐克風格。圖／VERSACE提供
VERSACE 2025 秋冬系列女裝系列以戲劇化筆觸呈現雕塑感廓形，融入龐克風格。圖／VERSACE提供
高級訂製禮服以束腰設計搭配反重力傘裙，裙撐結構內襯印花布料。圖／VERSACE提供
高級訂製禮服以束腰設計搭配反重力傘裙，裙撐結構內襯印花布料。圖／VERSACE提供
受家居系列的羽絨被與軟裝設計啟發，印花絎縫工藝運用於抹胸上衣、羽絨夾克及披肩外套。圖／VERSACE提供
受家居系列的羽絨被與軟裝設計啟發，印花絎縫工藝運用於抹胸上衣、羽絨夾克及披肩外套。圖／VERSACE提供
全新VIRTUS新月包。圖／摘自VERSACE官方微博
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