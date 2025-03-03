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25秋冬米蘭時裝周／大使高圓圓看秀 FERRAGAMO優雅獻舞

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hug包款亦推出羽毛款手拿包。圖／FERRAGAMO提供
Hug包款亦推出羽毛款手拿包。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO在2025秋冬米蘭時裝周間發表由創意總監Maximilian Davis打造的全新系列，以獨特視角探索1920年代與1980年代表現主義舞蹈的視覺元素，進一步深化從前幾季中自舞蹈世界汲取的靈感。秀前剛剛上任的全新品牌大使高圓圓特地出席看秀，睽違米蘭13年的凍齡美貌引發網友熱議。

在2025秋冬系列中，Maximilian Davis聚焦於Tanztheater的服裝與藝術風格，一方面展現舞者日常著裝的優雅從容，也透過捕捉自由奔放的舞蹈語言。20年代筆直剪裁的絲滑吊帶裙以低腰蕾絲拼接點綴，或與剪裁羊絨拼接形成對比；而該時期的制服細節則融入實用主義皮革與西裝剪裁。夢幻印花若隱若現，包款則帶有超現實感，內襯柔軟毛絨；日常的服裝則以針織平紋紗線編織而成，重新塑造經典輪廓，為熟悉的單品注入新意。

在Davis看來，1970至1980年也是另一個編舞家透過舞蹈解放的年代。在本系列中，Wuppertal舞蹈劇場的詩意對立美學，透過剪裁與面料呈現：柔滑的緞面風衣緊束於身，喀什米爾羊毛溫潤貼膚，與光澤皮革形成對比；羽毛被壓平，虞美人花沿著絲帶般的莖蔓延綻放。

鞋履部分則重現了Ferragamo八十年代廣告與經典鞋履中繁花盛放的元素，以歐根紗、皮革與緞面打造的花卉裝飾，綻放於杏仁形鞋頭高跟鞋，或纏繞於涼鞋的腳踝與小腿。另一款全新楔形鞋，則從品牌創辦人Salvatore Ferragamo創新無縫包覆設計汲取靈感。經典雕花男士皮鞋與短靴因為大膽的拉鍊設計或厚重紋理的粒面皮革而煥然一新。標誌的Hug包以雙層設計並以腰帶固定於身側並推出羽毛款手拿包，而時髦的Soft-bag包款出現更豐富的變化。

印有棕櫚圖案的Hug包。圖／FERRAGAMO提供
印有棕櫚圖案的Hug包。圖／FERRAGAMO提供
韓星徐玄振出席FERRAGAMO 2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
韓星徐玄振出席FERRAGAMO 2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
Rosie Hungtiton Whitley出席FERRAGAMO 2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
Rosie Hungtiton Whitley出席FERRAGAMO 2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
標誌性Hug包款以雙層設計並以腰帶固定於身側。圖／FERRAGAMO提供
標誌性Hug包款以雙層設計並以腰帶固定於身側。圖／FERRAGAMO提供
虞美人花沿著絲帶般的莖蔓延綻放。圖／FERRAGAMO提供
虞美人花沿著絲帶般的莖蔓延綻放。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓出席2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓出席2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
20年代筆直剪裁的絲滑吊帶裙以低腰蕾絲拼接點綴，或與剪裁羊絨拼接形成對比。圖／FERRAGAMO提供
20年代筆直剪裁的絲滑吊帶裙以低腰蕾絲拼接點綴，或與剪裁羊絨拼接形成對比。圖／FERRAGAMO提供
在2025秋冬系列中，展現舞者日常著裝的優雅從容，也透過捕捉自由奔放的舞蹈語言。圖／FERRAGAMO提供
在2025秋冬系列中，展現舞者日常著裝的優雅從容，也透過捕捉自由奔放的舞蹈語言。圖／FERRAGAMO提供
整體設計靈感交織1920年代與1980年代的視覺元素。圖／FERRAGAMO提供
整體設計靈感交織1920年代與1980年代的視覺元素。圖／FERRAGAMO提供
本季包款以手拿方式將金屬鍊帶的垂墜化為裝飾。圖／FERRAGAMO提供
本季包款以手拿方式將金屬鍊帶的垂墜化為裝飾。圖／FERRAGAMO提供
在2025秋冬系列中，展現舞者日常著裝的優雅從容，也透過捕捉自由奔放的舞蹈語言。圖／FERRAGAMO提供
在2025秋冬系列中，展現舞者日常著裝的優雅從容，也透過捕捉自由奔放的舞蹈語言。圖／FERRAGAMO提供
舞蹈的流動感透過布料的垂墜呈現在本季的男裝上。圖／FERRAGAMO提供
舞蹈的流動感透過布料的垂墜呈現在本季的男裝上。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓出席2025秋冬系列大秀。圖／摘自藝人IG
FERRAGAMO品牌大使高圓圓出席2025秋冬系列大秀。圖／摘自藝人IG
2025秋冬系列進一步深化從舞蹈世界汲取的靈感。圖／FERRAGAMO提供
2025秋冬系列進一步深化從舞蹈世界汲取的靈感。圖／FERRAGAMO提供
鞋履部分則重現了Ferragamo八十年代廣告與經典鞋履中繁花盛放的元素。圖／FERRAGAMO提供
鞋履部分則重現了Ferragamo八十年代廣告與經典鞋履中繁花盛放的元素。圖／FERRAGAMO提供
舞蹈的流動感透過布料的垂墜呈現在本季的男裝上。圖／FERRAGAMO提供
舞蹈的流動感透過布料的垂墜呈現在本季的男裝上。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO品牌大使高圓圓出席2025秋冬系列大秀。圖／摘自藝人IG
FERRAGAMO品牌大使高圓圓出席2025秋冬系列大秀。圖／摘自藝人IG

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