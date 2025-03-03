25秋冬米蘭時裝周／大使高圓圓看秀 FERRAGAMO優雅獻舞

FERRAGAMO在2025秋冬米蘭時裝周間發表由創意總監Maximilian Davis打造的全新系列，以獨特視角探索1920年代與1980年代表現主義舞蹈的視覺元素，進一步深化從前幾季中自舞蹈世界汲取的靈感。秀前剛剛上任的全新品牌大使高圓圓特地出席看秀，睽違米蘭13年的凍齡美貌引發網友熱議。

在2025秋冬系列中，Maximilian Davis聚焦於Tanztheater的服裝與藝術風格，一方面展現舞者日常著裝的優雅從容，也透過捕捉自由奔放的舞蹈語言。20年代筆直剪裁的絲滑吊帶裙以低腰蕾絲拼接點綴，或與剪裁羊絨拼接形成對比；而該時期的制服細節則融入實用主義皮革與西裝剪裁。夢幻印花若隱若現，包款則帶有超現實感，內襯柔軟毛絨；日常的服裝則以針織平紋紗線編織而成，重新塑造經典輪廓，為熟悉的單品注入新意。

在Davis看來，1970至1980年也是另一個編舞家透過舞蹈解放的年代。在本系列中，Wuppertal舞蹈劇場的詩意對立美學，透過剪裁與面料呈現：柔滑的緞面風衣緊束於身，喀什米爾羊毛溫潤貼膚，與光澤皮革形成對比；羽毛被壓平，虞美人花沿著絲帶般的莖蔓延綻放。