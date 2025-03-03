快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

聽新聞
0:00 / 0:00

奧斯卡／60+凍齡女星尬紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

第97屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）於洛杉磯時間3月2日晚間於杜比劇院登場。今年有許多淡出螢光幕的資深女星登上紅毯，凍齡外貌令人驚嘆，不論是否有醫美，至少身材管理都是相當需要恆心與毅力，絕非易事。影后大熱門的黛咪摩兒（Demi Moore）以貼合身型的馬甲和魚尾亞曼尼高級訂製（Armani Privè）禮服勾勒出她的火辣身材，看不出來已62歲。

已經要80歲的歌蒂韓（Goldie Hawn）一身金黃色的Dolce & Gabbana長禮服和金髮相得益彰。72歲的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）以貴氣的藍寶石配襯Dolce & Gabbana藍色禮服雍容貴氣。62歲的楊紫瓊選穿的Balenciaga禮服和Richard Mille腕表都是她代言的品牌，無比稱職。

紅毯 身材

延伸閱讀

最美人間香奈兒！《懼裂》瑪格麗特庫利 奧斯卡紅毯「完美復刻妮可基嫚經典造型」心機全藏在背後

奧斯卡／Lisa首登奧斯卡獻美聲　秀一腿全場嗨爆

首登奧斯卡紅毯就被嫌醜！LISA「表演回歸辣麗莎」超高衩連身裙美腿超吸睛 今天最大敗筆是這裡

奧斯卡紅毯3美／黛咪摩爾衣Q冠軍　賽琳娜美出新高度

相關新聞

25秋冬米蘭時裝周／SKZ鉉辰寸頭上刻字 霸場VERSACE

由創意總監Donatella Versace主理的VERSACE 2025 秋冬系列，以重新解構的手法，回顧了品牌力來最...

25秋冬米蘭時裝周／大使高圓圓看秀 FERRAGAMO優雅獻舞

FERRAGAMO在2025秋冬米蘭時裝周間發表由創意總監Maximilian Davis打造的全新系列，以獨特視角探索...

奧斯卡／60+凍齡女星尬紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣

第97屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）於洛杉磯時間3月2日晚間於杜比劇院登場。今年有許多淡出螢光幕的資深...

宣稱「官方授權唯一販售」這款素顏霜與事實不符 公平會開罰

公平會日前委員會議通過，寰購科技有限公司於蝦皮購物網站銷售「左顏右色男士素顏霜」商品，廣告宣稱「官方授權寰購科技臺灣地區...

Raye帶「長輩」見客Adrien Brody胸針加持影帝氣勢回歸

奧斯卡2025紅毯已於今日舉行，紅毯背板前眾星雲集，包含2024曾獲六座全英音樂獎的歌手蕾伊（Raye）大膽帶了「長輩」...

KPOP第一人！LISA登奧斯卡紅毯 黛咪最火辣魚尾馬甲

第97屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）於洛杉磯時間3月2日晚間於杜比劇院登場，出任表演嘉賓的BLACKP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。