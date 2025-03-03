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奧斯卡／60+凍齡女星尬紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣
第97屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）於洛杉磯時間3月2日晚間於杜比劇院登場。今年有許多淡出螢光幕的資深女星登上紅毯，凍齡外貌令人驚嘆，不論是否有醫美，至少身材管理都是相當需要恆心與毅力，絕非易事。影后大熱門的黛咪摩兒（Demi Moore）以貼合身型的馬甲和魚尾亞曼尼高級訂製（Armani Privè）禮服勾勒出她的火辣身材，看不出來已62歲。
已經要80歲的歌蒂韓（Goldie Hawn）一身金黃色的Dolce & Gabbana長禮服和金髮相得益彰。72歲的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）以貴氣的藍寶石配襯Dolce & Gabbana藍色禮服雍容貴氣。62歲的楊紫瓊選穿的Balenciaga禮服和Richard Mille腕表都是她代言的品牌，無比稱職。
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