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宣稱「官方授權唯一販售」這款素顏霜與事實不符 公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
市售保養品琳瑯滿目，如何挑選是個大學問。圖／本報資料照片
市售保養品琳瑯滿目，如何挑選是個大學問。圖／本報資料照片

公平會日前委員會議通過，寰購科技有限公司於蝦皮購物網站銷售「左顏右色男士素顏霜」商品，廣告宣稱「官方授權寰購科技臺灣地區唯一販售」與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處寰購公司5萬元罰鍰。

公平會表示，寰購公司在蝦皮購物網站銷售「左顏右色男士素顏霜」商品，廣告宣稱「官方授權寰購科技台灣地區唯一販售」，整體予人印象為寰購公司是唯一取得「左顏右色」品牌業者授權在臺灣地區銷售的事業。但市面上還有其他事業取得品牌業者的授權，並於蝦皮購物網站銷售。所以，寰購公司銷售「左顏右色男士素顏霜」商品的廣告宣稱與事實不符，足以引起一般大眾對商品內容產生錯誤認知或決定的疑慮，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，事業刊載廣告，除登載前應確認廣告內容的真實性外，在廣告刊載期間也要善盡查證的責任，並且調整修正自身商品廣告內容，以免觸法。

廣告 蝦皮購物 購物網

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