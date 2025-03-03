Raye帶「長輩」見客Adrien Brody胸針加持影帝氣勢回歸

奧斯卡2025紅毯已於今日舉行，紅毯背板前眾星雲集，包含2024曾獲六座全英音樂獎的歌手蕾伊（Raye）大膽帶了「長輩」見客，影帝熱門人選Adrien Brody、Sebastian Stan皆以珠寶搭配西裝，亮點頻頻。

演出本屆熱門歌舞奇幻電影《魔法壞女巫》（Wicked）的美國歌手Ariana grande，則穿上了一襲訂製禮服，宛如3D建模般的誇張裙擺與蕾絲、戲劇性十足；在美國擁有極高人氣、IG追蹤人數大破2,439萬的饒舌歌手Doja cat則不僅低胸禮服選用了閃耀金屬光澤的豹紋圖案搭配短髮，耳環與項鍊都選用了誇張的大克拉寶石，宛如化身狂野大貓。

1986年時便在坎城影展封后的巴西影后Fernanda Torres，今年再度以《我仍在此》（Ainda Estou Aqui）入圍本屆最佳女主角，一黑全黑色禮服與長裙加上大量的刺繡、蕾絲裝飾，不以性感賣弄，但有紅毯的高級感。

曾演出漫威電影《酷寒戰士》的Sebastian Stan，今年則有新片《狂人法則》問鼎最佳男主角；電影以現今美國總統川普在1970至1980年代紐約房地產的事蹟改編，Sebastian Stan今日出席紅毯時，則以正式的Black Tie、黑色碟形領結造型，同時領片上的寶石胸針與手表也格外搶眼。

今年演出《粗獷派建築師》（The Brutalist）再度入圍奧斯卡的Adrien Brody則是影帝的熱門人選，電影以虛構人物、3小時片長、1950年代的粗獷主義為特色，Adrien Nicholas Brody紅毯上則在西裝領片別上一枚造型華麗浮誇的造型胸針，是否能在22年後再度拿下小金人？令人期待。