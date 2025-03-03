KPOP第一人！LISA登奧斯卡紅毯 黛咪最火辣魚尾馬甲

第97屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）於洛杉磯時間3月2日晚間於杜比劇院登場，出任表演嘉賓的BLACKPINK成員LISA成員史上首位登上奧斯卡紅毯的KPOP明星，蔚為話題。她選穿了新銳設計師MARK GONG一套解構傳統西裝的長禮服，搭配放下的微捲長髮和瀏海，有別於以往參加珠寶活動時的盛裝和平時表演的火辣，顯得格外莊重。

以「A Complete Unknown」入圍最佳男主角的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）向來是時尚焦點，在曾經以一身粉紅亮相之後，這次他選穿了一身鵝黃色的GIVENCHY西裝襯衫，並將項鍊藏在襯衫領子下，是清新的驚喜。

以「The Substance」入圍最佳女主角的黛咪摩兒（Demi Moore）是這次的有後大熱門，穿的是今年奧斯卡紅毯比較主流的金屬光澤珠繡款式，不過出自雅曼尼的高級訂製服（Armani Privè）以貼合身型的馬甲和魚尾勾勒出她的身材，62歲的她保養得宜、相當驚人。

同樣選穿金屬光澤禮服的還有影后艾瑪史東（Emma Stone），20年代風格垂墜感的禮服出自路易威登（Louis Vuitton），襯托簡約乾淨的短髮令人眼睛一亮，不愧是品牌最佳代言人。Selena Gomez也是金屬光澤珠繡禮服，顏色偏向膚色，搭配寶格麗（BVLGARI）項鍊格外雍容貴氣。

另一位紅毯資優生Elle Fanning的白色禮服來自Givenchy，搭配卡地亞（Cartier）的波浪造型鑽石項鍊和梳高的髮型，是她最擅長詮釋的復古氣質。同樣是炫穿一身白色裡禮服的Lupita Nyong’o，點綴珍珠的薄紗細肩帶禮服則是來自香奈兒（CHANEL），特別襯她的膚色。