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食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

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食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「初瓦」為王品旗下首間韓式料理餐廳。圖／王品提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「初瓦」為王品旗下首間韓式料理餐廳。圖／王品提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王品旗下人氣韓式餐廳「初瓦」，傳出將於3月3日結束全台門市。對此，王品集團證實，集團觀察市場需求與盤點既有資源，積極汰弱留強提升營運效能，希望達到最佳經營配置。

「初瓦韓式料理」自2022年於台北西門町首度開幕，標榜聯手韓籍五星主廚孫榮，推出初瓦嘿唷泡菜鍋，還有韓式烤肉、炸雞與多種特調飲品，乃是王品首度打造的韓式料理餐廳。隨著獲得消費者支持，又開設台中文心五權西店、台中台灣大道店、高雄裕誠店等不同分店。但在2024年時，因西門店傳出食物中毒事件，重創品牌形象。至於台中台灣大道店，已經於2024年年底結束營業。

近日「初瓦」傳出熄燈消息，王品表示，集團旗下品牌「初瓦韓式料理」將於3月3日結束營業，各門店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合同仁轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益不受任何影響。同時王品也表示，王品集團以多品牌、多角化為發展策略，自2018年以來，已在台灣開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方超過十個新品牌。集團觀察市場需求與盤點既有資源，積極汰弱留強提升營運效，希望達到最佳經營配置，以符合消費者、同仁及投資人的期待。

料理 王品 餐廳

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