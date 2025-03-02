大玩點數經濟 屈臣氏會員權益大升級

點數經濟正夯，為讓消費者更有感，藥妝龍頭屈臣氏自2025起全新升級會員點數權益，大玩點數經濟以創造更多會員權益及優惠，預估總會員數將有望於2026年突破750萬目標，今年也將進一步擴大版圖布局600家門市，點金VIP會員預估也將達到50萬人。

屈臣氏表示，點數在台灣消費者的應用上不僅日益普及，點數對會員形成的黏著力也越來越提升，有7成民眾在決定消費與否時，當日可獲得「點數回饋」成為其關鍵考量因素之一。

屈臣氏指出，為持續提升會員的黏著度，不僅會員點數權益升級，也持續針對全台580家門市進行升級規劃，截至2024年底屈臣氏總會員數已突破700萬人次，APP活躍會員人數也首度破200萬大關，持續為消費者帶來獨家優惠及專屬活動，提供最優質的健康美麗購物體驗。

屈臣氏表示，此次全新權益更祭出讓民眾好記又好買的「7×4」攻略，周日消費即享7倍賺點、周四點數直接2倍折抵等高額回饋，讓會員累積點數更迅速、折抵優惠更有感，輕鬆享受藥妝購物樂趣，對此次的會員權益升級制度充滿信心。