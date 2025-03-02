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煙波早堂新秀扛棒尚好饅力堡 加碼「蠔」料春艷上桌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
早午餐期間還能加碼享用日本直送、素有「海中牛奶」美譽的廣島炸牡蠣，於3月至5月春日限時限量供應，5顆優惠價僅需199元，邀海鮮愛好者共赴晨間海味派對。業者／提供
早午餐期間還能加碼享用日本直送、素有「海中牛奶」美譽的廣島炸牡蠣，於3月至5月春日限時限量供應，5顆優惠價僅需199元，邀海鮮愛好者共赴晨間海味派對。業者／提供

煙波早堂新一季聯手早餐界的實力新星「軟食力」餐飲品牌，其於2024年嶄露頭角進入米其林必比登推薦光譜，是許多消費者收藏的口袋名單，即日起至6月30日期間，將鎮店經典之作「扛棒尚好饅力堡」引進煙波早堂，讓住客在煙波晨間即能品嘗世界級的台灣早午餐。期間還能加碼享用日本直送、素有「海中牛奶」美譽的廣島炸牡蠣，於3月至5月春日限時限量供應，5顆優惠價僅需199元，邀海鮮愛好者共赴晨間海味派對。

「軟食力」隱身於台北行天宮巷弄，店面設計呈現復古暨文青風格，好似本土情懷的時光場景，自2017年成立，堅持選用台灣市場小販和在地小農合作，將日常所見的台式早餐元素，融入主理人自身的創意和心意，以平凡食材做出高級口感，價值最大化，展現台灣料理美味無極限。軟食力每份餐點皆以新鮮食材、手工現做，再熱騰騰遞交予顧客，口口皆蘊含兒時滋味，難怪造就地方經典，更被譽為台灣晨食典範。

煙波早堂攜手軟食力推出店內招牌「扛棒尚好饅力堡」，結合台式經典食材與美式漢堡的精巧形式，層層堆疊出現代美味，先是黑糖饅頭香氣撲鼻，入口的老油條碎喀嚓留香，緊接起司夾帶嫩煎豬排濃郁絲滑、紮實多汁，以及厚實鮮美的九層塔蛋、酥香肉鬆帶來的多重口感，鹹甜交織、順口美味，令人意猶未盡！早午餐自3月1日至5月31日再加碼限時限量加購極飽滿海味的「廣島炸牡蠣」，佐酸香清爽的主廚特製塔塔醬，金黃脆口不膩，5顆優惠價只要199元，細細品味，入口頃刻釋放豐沛大洋精華。

煙波集團自即日起至6月30日，於全台八間煙波早堂據點，花蓮館「慕拉西餐廳」、花蓮太魯閣-沁海館「漫饗食堂」、新竹湖濱館「莫內西餐廳」、新竹都會館「經典牛排館」、台南館「食東西自助餐廳」、蘇澳四季雙泉館「朝晴庭」、宜蘭館「燦燦好食」及煙波花時間宜蘭傳藝「呷百味」，日日供應軟食力「扛棒尚好饅力堡」，以巧思延續百年古早味，既熟悉又充滿新意，唤醒早晨的味蕾驚喜。專案內容詳見官網：https://lihi.cc/c0OOG

煙波早堂聯手早餐界的實力新星「軟食力」餐飲品牌，即日起至6月30日期間，將鎮店經典之作「扛棒尚好饅力堡」引進煙波早堂，讓住客在煙波晨間即能品嘗世界級的台灣早午餐。業者／提供
煙波早堂聯手早餐界的實力新星「軟食力」餐飲品牌，即日起至6月30日期間，將鎮店經典之作「扛棒尚好饅力堡」引進煙波早堂，讓住客在煙波晨間即能品嘗世界級的台灣早午餐。業者／提供
軟食力每份餐點皆以新鮮食材、手工現做，再熱騰騰遞交予顧客，口口皆蘊含兒時滋味，難怪造就地方經典，更被譽為台灣晨食典範。業者／提供
軟食力每份餐點皆以新鮮食材、手工現做，再熱騰騰遞交予顧客，口口皆蘊含兒時滋味，難怪造就地方經典，更被譽為台灣晨食典範。業者／提供

牡蠣

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