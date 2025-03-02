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邊玩邊充不受限！Logitech G新款無線充電滑鼠墊預購送破千元好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Logitech G POWERPLAY 2無線充電滑鼠墊3月11日全球同步上市。圖／羅技提供
Logitech G POWERPLAY 2無線充電滑鼠墊3月11日全球同步上市。圖／羅技提供

電競玩家們想要不受線材限制又怕玩到一半沒電，現在有了「邊玩邊充」的新選擇！Logitech G與全球同步，將於3月11日推出玩家們敲碗已久的進化版無線充電滑鼠墊Logitech G POWERPLAY 2，全新升級設計，透過獨家低頻電磁場無線充電技術，打破傳統無線滑鼠的電力限制，玩樂不中斷。

Logitech G POWERPLAY 2為業界唯一能夠邊玩邊充的無線充電鼠墊，採涓流模式充電以保護電池壽命，厚度僅3.5釐米，充電板面積更是比第一代多15%，且可搭配11款Logitech G電競滑鼠使用，讓玩家們保持流暢操控，而沒有任何適應問題。

支援11款Logitech G電競滑鼠，包含G PRO Wireless、PRO X SUPERLIGHT 2、G502 X Plus、G703、G903 Lightspeed等高階機種，滑鼠均搭載LIGHTSPEED無線技術，提供低延遲反應，確保及時操作反應與精準定位；部分滑鼠如Pro X Superlight 2內建Hero 25K感應器，具備高靈敏度與低功耗優勢，使滑鼠能夠在無需更換電池的情況下，透過POWERPLAY 2穩定供電發揮最大效能。無論是射擊遊戲、競技類或策略型遊戲，玩家皆能依照需求選擇最適合的滑鼠，搭配POWERPLAY 2享受真正的無線自由。

Logitech G POWERPLAY 2建議售價3,690元，即日起至3月10日於Logi Store官方網站及旗艦館預購可享早鳥優惠價3,490元，且可再獲300元早鳥限定折價券，凡預購即贈LOGI G手機繩，現有11款Logitech G電競滑鼠使用者另可得logi point 500點優惠折扣。

POWERPLAY 2厚度僅3.5釐米，充電板面積比第一代多15%。圖／羅技提供
POWERPLAY 2厚度僅3.5釐米，充電板面積比第一代多15%。圖／羅技提供
POWERPLAY 2支援11款Logitech G電競滑鼠，提供玩家體驗無線自由與遊戲快感。圖／羅技提供
POWERPLAY 2支援11款Logitech G電競滑鼠，提供玩家體驗無線自由與遊戲快感。圖／羅技提供
POWERPLAY 2早鳥預購享3,490元優惠價，還可享優惠獨家好禮。圖／羅技提供
POWERPLAY 2早鳥預購享3,490元優惠價，還可享優惠獨家好禮。圖／羅技提供

無線充電

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