加深台日鐵道交流 台鐵將首推台灣版「鐵印帳」

台鐵長年致力於推動鐵道觀光，為加深台日鐵道交流，台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的讀賣旅行合作，規畫在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「鐵印帳」，盼吸引日本旅客來台搭乘台鐵旅遊，並增加造訪車站的樂趣。

台鐵公司近年精進台日鐵道交流，不僅與日本多家鐵路締結友好協定、姊妹車站、姊妹路線及姊妹車等，也與多家鐵路公司合作推出「票券兌換」活動。

為吸引更多日本旅客來台搭乘台鐵旅遊，台鐵規畫與日本讀賣新聞集團旗下的讀賣旅行合作，推出台灣版「鐵印帳」。

台鐵說明，日本第三部門鐵道（由沿線的地方政府及企業或中央政府等共同出資成立的鐵道公司）仿效神社朱印做法，推出鐵朱印，旅客搭乘火車時，可以請車站人員將車站特色的朱印，黏貼在收集本「鐵印帳」上；此次欲推出的台灣版「鐵印帳」，就是參考此概念。

台鐵指出，目前還在構想階段，鐵印帳的封面設計、定價等均還在與日方討論中，但初步規畫。

台鐵預計，在全台20座車站（有人力可販售鐵印帳及協助兌換鐵印），於6月9日鐵路節起，國內外旅客可於上述車站購買「鐵印帳」，並至指定車站免費兌換鐵印，紀錄自己的鐵印足跡。

全台20座車站包含台北、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東、太麻里、花蓮、瑞芳、內灣、岡山、礁溪、池上、松山、十分、二水、枋寮、集集等站。