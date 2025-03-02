美廉社新概念店3月3日中山區開幕 會員自備環保杯免費換咖啡 多款買1送1商品10元起

藏身在許多住宅區小巷弄中、默默引進許多隱藏版好物的「美廉社」，終於也有店內座位區了！首家提供設置店內座位區的門市將於3月3日正式在台北市中山區建國北路上開幕，看好周邊辦公大樓林立的人潮需求，除了設置座位區外，導入展店策略規劃「進口店型」，將較一般店型約多一成自辦進口的商品，除了消費者喜愛的日、韓系列外，還引進東南亞多國的休閒零食等，再結合「寵物」、「巷口酒窖」等專區貨架，力拼新概念店營收。

中山建國北店3月3日開幕當天推出APP會員只要出示會員條碼，並自備環保杯，即可免費兌換中杯美式咖啡乙杯，當日限定100名，3月3日至3月7日大杯經典美式同步促銷只要19元。美廉社表示，2024年全門市皆有提供現煮咖啡服務，今年繼續衝刺黑金營收，精選新幾內亞、巴西、台灣搭配的黃金比例咖啡豆，強調雲林古坑在地烘焙，能在最佳賞味期內，品嚐新鮮的濃郁咖啡風味，拿鐵更使用100%心樸鮮乳。

開幕前3天會員消費滿300元，另贈送購物袋乙個，每日數量有限送完為止。其他還有多項商品於開幕期間會員享買1送1優惠，包括Simple Life純水柔濕巾增量包80+20張、Simple Life濃縮洗衣精環保補充包2L、舒跑運動飲料590ml、樂事洋芋片等，平均單件最低只要10元起。

店舖更全新引進日本全國農協食品15個都道府縣的水果軟糖，選用日本當地特色水果製作，均一價每包57元。還有韓國品牌Homeplus一系列休閒零食，炸海苔風味酥、大蒜麵包餅乾酥、焦糖風味爆米花、無油炸蝦片、炸魚片等，喜愛日韓商品的消費者不要錯過。

另外，3月6日至4月1日全台門市凡消費發票存載具，登錄發票就抽會員點數10萬點，等同購物金約333元，獎項還有手提收納箱、摺疊式多輪推車等，共150名幸運兒，邀消費者共同響應無紙化綠生活，同時落實ESG企業永續精神。