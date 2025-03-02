老菜新作的細膩滋味！aMaze心宴春季「古意菜單」登場

預約制高端私房菜餐廳「aMaze心宴」將於3月4日起由擁有近三十年資歷的行政總廚楊光宗推出春季菜單「古意」，以「有傳統，但無正統」的料理哲學，廣納大江南北的經典菜式為主軸，結合珍貴食材與台灣在地優質元素，帶來外樸內豐，曖內含光的春日滋味。

「古意」承襲傳統工序與技法，並以「老菜新作」的精髓呈現。序曲的開胃四品中，「水晶肴肉」分別以浙江醋搭薑絲、松露及巴薩米克醋的兩種組合，勾勒出層次分明的驚喜。「柑仔蜜」為由3款在地小番茄創作成的湯飲，具有優雅甜美的氣息；「田鱔」則有別於傳統作法，在醬汁中融入新鮮檸檬汁和巴薩米克醋吊味，表面覆上黃、綠檸檬皮和堅果碎，使風味層次更上層樓。

「茄鯗／番茄」靈感取材自《紅樓夢》，鯗即是「乾」，楊光宗選用麻糬茄去皮後泡滷水使其入味後再烘乾，接著切丁便成茄鯗，搭配新鮮茄子、黃綠櫛瓜薄片以及特製醬汁，將春日時令鮮蔬匯聚盤中。以爆鱔背為靈感的「鰻／鎮江醋」，選用台東黑鰻作為主食材，經馬告、山椒、花椒等香料醃漬後油炸，再沾裹以鎮江醋等不同醋汁特製而成的香醋醬汁，並搭上蔬菜泥，滋味酸甜交融，餘韻悠長。

「家雁／韭」選用本地嘉文白鵝鵝胸，經汆燙、過冰水、低溫醃泡36小時等多重手法。切片後多汁軟嫩，搭配韭菜花和薑絲，風味悠遠豐盈。主菜「乾鮑／魚丸」嚴選10頭極品乾鮑，歷時5～8天的泡發，再置入以老雞、瘦肉、雞腳等食材製成的滷鍋慢滷5日，再使用蠔油、金華火腿調製的醬汁滷製5天，增添濃郁鹹鮮，前後至少需耗時15～18天的工夫，將鮑魚滷至溏心入味，鮮美細膩。