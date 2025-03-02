台日鐵道觀光交流 台鐵將首推台灣版鐵印帳
台鐵公司推動台日鐵道觀光交流，正規劃與日本讀賣新聞集團旗下的讀賣旅行合作，規劃於6月9日鐵路節，首度推出台灣版「鐵印帳」，盼吸引日本旅客來台搭台鐵旅遊。
很多鐵道迷都知道日本第三部門鐵道（由沿線的地方政府及企業或中央政府等共同出資成立的鐵道公司）仿效神社朱印做法，發展出鐵朱印，旅客搭乘火車就可以請車站人員將車站特色的朱印，黏貼在收集本子「鐵印帳」上，增加旅客造訪車站的樂趣。
台鐵與讀賣旅行合作的構想，預定今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「鐵印帳」。
根據台鐵的規劃，全台20座車站為鐵印兌換點，包含台北、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東、太麻里、花蓮、瑞芳、內灣、岡山、礁溪、池上、松山、十分、二水、枋寮、集集等站，國內外旅客購買「鐵印帳」本體，可至指定車站免費兌換鐵印，記錄自己的鐵印足跡。
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