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冠軍堪稱台版塞納河畔！高雄10大浪漫系景觀咖啡廳推薦

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沒來過別說你是跑咖控！

高雄是台灣的「海洋首都」，得天獨厚的地理環境造就不少景觀咖啡廳林立。不論是依傍愛河的「白色戀人貨櫃屋」、坐擁海景第一排的「 瑪莎咖啡柴山館」，還是能飽覽大崗山市景的「坐看雲起時人文空間」，這些景觀餐廳都各有其特色與魅力，成為不少情侶約會的首選。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十大討論度最高的高雄景觀咖啡廳，其中不僅包含了只有在地人才知道的隱藏版景點，也有開幕即爆紅的新興打卡點，究竟哪一間景觀咖啡廳才是網友心中的人氣冠軍呢？身為跑咖控的你可絕對不能錯過啦！

No.10 海角咖啡

高雄柴山一帶擁有不少間極具特色的景觀餐廳，像海角咖啡就是其中一家，該店隱藏在柴山最深處偏遠的位置，堪稱秘境中的秘境。雖然整體用餐空間不算大，但緊鄰海岸的絕佳地理位置，加上以原木搭建的露天用餐區，依然吸引不少遊客慕名而來。在微風輕徐的午後，點上一杯咖啡和一份輕食，望著海天一線的湛藍美景，讓人忍不住深深陶醉其中。網友討論「只要低消一百就能在這裡吹海風放空很可以」、「海景五顆星，餐點三顆星」、「懸崖上的好咖啡，很適合來放鬆心情和欣賞風景。」

地址：高雄市鼓山區柴山大路103號

No.9 觀風聽月

IG授權／minilove68

位於大岡山風景區的觀風聽月，是在地相當著名的老字號景觀餐廳。因該店地處半山腰，故能無死角俯瞰整個大高雄市區之景，尤其戶外的露天座位區更是超搶手位置，堪稱市景第一排搖滾區。待夜幕低垂之際，城市燈火與星空交織成一幅靜謐而華麗的夜景，彷彿所有的喧囂都隨著夜色遠去，唯有這片璀璨奪目的燈海與輕柔拂面的微風相伴。網友表示「餐點有很多的選擇，是風景區的價格；晚上是帶家人或女友來賞景的好地方，夜景很美」、「View很棒的餐廳，但餐點貴又普通，純粹是賣風景的」、「景觀很不錯，尤其是夜景可以看到高雄地區。餐點也還可以，是假日放鬆的地點。」

地址：高雄市阿蓮區菩提二路555號

No.8 坐看雲起時人文空間

IG授權／aji.4931

距離觀風聽月不遠的「坐看雲起時人文空間」，是一間環境清幽、充滿古色古香風格的秘境餐廳。園區內隨處可見懷舊感十足的木造建築，搭配上充滿綠意的療癒植栽，營造出詩情畫意的氛圍，讓人一進門就彷彿置身在電影場景之中。除了裝潢獨樹一幟外，這裡最大的亮點就是擁有180度的遼闊視野，白天可以盡覽大崗山的無敵市景，晚上則能將宛如繁星般的萬家燈火盡收眼底。無論何時來訪，都能享受不同的景致與氛圍。「風景宜人，餐點美味，有點小貴但是品質對得起價格，適合好好放鬆享用美食跟美麗的風景」、「從白天坐到晚上的感覺完全不一樣，浪漫的夜景很適合情侶約會」、「用餐環境優美，裝潢漂亮的文青店，價格偏高，餐點普通。」

地址：高雄市阿蓮區菩提二路501號

No.7 柴山1號海洋咖啡

翻攝FB／柴山1號海洋咖啡Chaishan No.1 Ocean Cafe

近年新開幕的柴山1號海洋咖啡，除了坐擁海洋第一排的無敵絕景外，園區內還設有懸空系天空步道，讓遊客體驗走在海上的刺激感。整間餐廳以復古紅磚為主體設計，搭配一大片的綠色草坪，打造出濃濃的台式風情；而室內座位區則是以藍色為主色調，加上大面積玻璃窗，讓人在享用餐點的同時，還能盡情飽覽療癒壯闊的海景，因此也成為不少家庭聚餐、情侶約會的首選餐廳。「來柴山1號看看海、看看日落 好像煩惱都消失了」、「很適合來這裡約會，但餐點分量有點少」、「好喝的咖啡配海景很chill。」

地址：高雄市鼓山區柴山1號

No.6 白色戀人文創咖啡館

IG授權／amanda_ea1021

有著台版小濟州島之稱的白色戀人文創咖啡館，就位在景觀咖啡廳一級戰區的柴山大路上。整間咖啡廳以白色系為主，並點綴與海洋相呼應的藍色元素，營造出濃濃的度假風情，讓人彷彿置身國外。此外，戶外座位區還設有一整排茅草遮陽傘，坐於此處可一覽無遺西子灣絕景，超愜意氛圍讓人待上一整天也不嫌膩。

本次調查期間聲量高點落在2024年6月26日，旅遊部落客在粉專上分享白色戀人文創咖啡館的探店文後，使得該店單日聲量一日衝破百筆，網友紛紛留言「這家真的很美，但上次去飲料等了一個小時」、「柴山大路真的很優秀，又多一間可以跑咖了」、「看圖我還以為在國外欸，沒想到居然在台灣。」

地址：高雄市鼓山區柴山大路91-1號

No.5 瑪莎咖啡柴山館

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本次高雄景觀咖啡廳排行榜中，光鼓山區柴山就佔了四名，排名第五的瑪莎咖啡柴山館也是其中一間。該間咖啡廳被譽為柴山上的小希臘，全店採半露天式的純白設計，加上面海搖滾座位區以及一整排海島風情的遮陽傘，打造出濃濃的異國情調。雖說這裡不分白天或夜晚都各具特色，但其夕景卻更勝一籌，當落日餘暉灑落在波光粼粼的海面上，整個海洋都被暈染成溫暖的金黃色，再搭配上地中海風情的咖啡廳裝潢，這畫面簡直美得令人心醉。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2024年1月21日，部落客於IG上分享七間高雄熱門景點，貼文按讚數突破五萬，其中的瑪莎咖啡柴山館就引來高度的關注，網友表示「這景真的無敵，列入口袋名單」、「這家真的很希臘風情，為什麼好拍的咖啡廳都在高雄啦」、「去過一次，跟影片中有點落差，比想像中還小。」

地址：高雄市鼓山區柴山大路71

No.4 白色戀人貨櫃屋

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佇立於高雄愛河旁的白色戀人貨櫃屋，是由數個純白色系的貨櫃屋組合而成。半開放式的用餐空間採光極佳，不管從哪個角度拍都自帶濾鏡功能，以一隅的藤編搖椅裝飾為背景，更是讓人拍到手軟，張張都是仙氣爆棚的美照。二樓的木棧道上還有一整排面河的高腳椅，坐於此處可盡情俯瞰愛河風光，以無敵河景佐咖啡更顯其風味。白天貨櫃屋的景致如詩如畫，夜晚搭配點點串燈則多了一份浪漫，無論何時造訪都能體驗到不同的特色氛圍。網友表示「從台中特地去朝聖，果然沒讓我失望」、「景很美沒錯，但建議不要夏天去，真的會熱死」、「這裡氛圍非常棒欸，感覺秒飛國外很有悠閒感。」

地址：高雄市前金區河東路189號

No.3 海岸線咖啡

翻攝FB／Shoreline Coffee & Roaster

坐落於高雄燈塔園區內的海岸線咖啡廳，不只整間店主打韓系風格，連戶外景觀都像極了釜山的甘川洞文化村。因海岸線咖啡地處山坡，可居高臨下眺望整個高雄市景，除了高低不齊的繽紛房屋外，還搭配迷人的港都海景，讓人隨手拍都彷彿一秒置身韓國，尤其是從階梯往下拍的視野就是最經典的偽釜山美照了，絕美景致連網友也大推「不說我還以為來到釜山了，這畫面真的有夠像」、「視野很好 非常好拍照的網美聖地，只是沒有運動習慣的應該會覺得從樓下走至樓上很吃力」、「氛圍一百分！從市區搭渡輪過來，步行的話10分鐘之內可以到達，走燈塔方向爬一個小小的坡就有無限的海景在面前展開～感覺像是到了異國的海邊。」

地址：高雄市旗津區中洲巷140-3號

No.2 愛琴海岸海景渡假農場

IG授權／ma_la_sun2020

位在彌陀區的愛琴海岸海景渡假農場已在社群上紅了數年之久，可說是網美人生中必解鎖的美拍勝地。園區內除了一望無際的蔚藍海景外，還有一座座充滿南洋風情的白色涼亭，以及一棵棵象徵熱帶海島的棕櫚樹，讓人免飛國外就能感受到濃濃的異國氛圍。此外，戶外還設有天空步道、海上鞦韆、白色教堂等多種熱門打卡點，在碧海藍天的襯托下更顯夢幻和浪漫。「以景觀餐廳的水準來說還不賴，沿著海岸線的美景，各種網美打卡造景，以及還算不錯的餐點飲品！」、「已經來了第四次，風景美翻，大推」、「放眼望去都是外籍人士，佈置的場景拍照好看。」

地址：高雄市彌陀區新庄路1之268號

No.1 永心浮島

IG授權／to_to_ro888

於2023年底横空出世的永心浮島，是台式餐飲集團「永心鳳茶」旗下的全新品牌。餐廳就坐落在高雄知名地標大港橋旁，室內用餐區以湛藍和橘紅作為主視覺，打造出摩登復古的用餐環境；而戶外一整排的海景座位區更是洗版IG的美拍熱點，此處不僅能與河畔零距離接觸，還能眺望遠方高聳入雲的85大樓，以及飽覽全台首座水平旋轉的大港橋，宛如塞納河畔般的用餐環境直接將氛圍感拉滿。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2024年7月24日，高雄部落客於粉專上分享永心浮島的影片後，創下250萬次播放量，帶動網路聲量高峰，讓它在開幕不久便以黑馬之姿衝上人氣排行榜冠軍，創下8,941筆聲量，甚至與第二名相差四千筆之多。「美食搭配港景一百分，高雄真的越來越美了」、「要不是熟悉身後的大港橋，還真的以為在國外欸」、「餐點很棒，美景無價，這真的不是一家只賣景的景觀餐廳。」

地址：高雄市鼓山區蓬萊路大港倉七庫6之6號

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年02月25日至2025年02月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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