太有感！HUBLOT Meca-10十日鍊腕表 手上的時間盛宴

所謂的「長效」同時是一種理性與感性的概念，雖然人們常以一周七天進行擘畫，但數學則是以二位數10進位進行計算。瑞士鐘表品牌HUBLOT再度以創新精神踏入全新美學領域，透過Big Bang Meca-10十日鍊腕表的強勢升級重新定義了「長動能機芯」的準繩，並以實用性、齒條傳動機制與鏤空設計，將時間化為一場華美的機械藝術饗宴。

當今的機械機芯動力多以三日（72小時）、五日（120小時）為基礎，能具備七日（168小時）以上動力儲存都是非一般的傑出之作，然Meca-10系列卻能具備10天的優異長動能表現，只要在周五時為表款上滿動能、即便周六脫下表款靜置，也能在下一個周一來臨時維持正常運作，加上鏤空機芯與橫向的齒條傳動機制，不僅具視覺的直觀便利性，更成為手腕上的微型賞玩逸品。

新款的Big Bang Meca-10十日鍊腕表同時新增了「停秒」功能，一旦拉出表冠秒針將會暫停，可便利於其配戴者進行更精密的時間校準；除此之外，由264個零件組成的HUB 1205手上鍊機芯更完成了裝飾工藝的躍進：像是環形主夾板以三個線性穿孔表橋進行固定，讓機芯的穩定度再度提升，同時表橋、夾板都經過華麗的緞面拉絲以及手工拋光倒角修飾，以層次感、高級感與光澤流轉，營造出更為愉悅的視覺體驗。

美型、質感之外，Big Bang Meca-10十日鍊腕表並通過了「Chronofiable A8標準測試」，然而這是怎麼辦到的呢？整場測試長達六個月之久，將進行連太空人也難以承受的25至550G重力的18,000次衝擊，以及攝氏0-50度的溫差模擬實驗，這讓Big Bang Meca-10十日鍊腕表游刃有餘地應付城市生活、登山健行，甚至是高強度或是極地環境挑戰，陪伴其佩戴者，成為強韌心智以外的強悍腕上夥伴，並帶來效能、精準的時計性能。