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太有感！HUBLOT Meca-10十日鍊腕表 手上的時間盛宴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
長效十日動能、鏤空的大膽美學以及高穩定適應環境的特性，讓Big Bang Meca-10腕表成為一次手上的藝術裝置。圖／HUBLOT提供
長效十日動能、鏤空的大膽美學以及高穩定適應環境的特性，讓Big Bang Meca-10腕表成為一次手上的藝術裝置。圖／HUBLOT提供

所謂的「長效」同時是一種理性與感性的概念，雖然人們常以一周七天進行擘畫，但數學則是以二位數10進位進行計算。瑞士鐘表品牌HUBLOT再度以創新精神踏入全新美學領域，透過Big Bang Meca-10十日鍊腕表的強勢升級重新定義了「長動能機芯」的準繩，並以實用性、齒條傳動機制與鏤空設計，將時間化為一場華美的機械藝術饗宴。

當今的機械機芯動力多以三日（72小時）、五日（120小時）為基礎，能具備七日（168小時）以上動力儲存都是非一般的傑出之作，然Meca-10系列卻能具備10天的優異長動能表現，只要在周五時為表款上滿動能、即便周六脫下表款靜置，也能在下一個周一來臨時維持正常運作，加上鏤空機芯與橫向的齒條傳動機制，不僅具視覺的直觀便利性，更成為手腕上的微型賞玩逸品。

新款的Big Bang Meca-10十日鍊腕表同時新增了「停秒」功能，一旦拉出表冠秒針將會暫停，可便利於其配戴者進行更精密的時間校準；除此之外，由264個零件組成的HUB 1205手上鍊機芯更完成了裝飾工藝的躍進：像是環形主夾板以三個線性穿孔表橋進行固定，讓機芯的穩定度再度提升，同時表橋、夾板都經過華麗的緞面拉絲以及手工拋光倒角修飾，以層次感、高級感與光澤流轉，營造出更為愉悅的視覺體驗。

美型、質感之外，Big Bang Meca-10十日鍊腕表並通過了「Chronofiable A8標準測試」，然而這是怎麼辦到的呢？整場測試長達六個月之久，將進行連太空人也難以承受的25至550G重力的18,000次衝擊，以及攝氏0-50度的溫差模擬實驗，這讓Big Bang Meca-10十日鍊腕表游刃有餘地應付城市生活、登山健行，甚至是高強度或是極地環境挑戰，陪伴其佩戴者，成為強韌心智以外的強悍腕上夥伴，並帶來效能、精準的時計性能。

全新Big Bang Meca-10十日鍊腕表並在42毫米的尺寸上帶來皇金、鈦金屬、碳纖維三種材質；其中HUBLOT獨家的「皇金」款身兼奢華、力量的雙重特性，滿足質感藏家對於優渥的追求，強悍堅毅的鈦金屬款則有著輕盈、耐刮磨、輕量化的特點，輕鬆面對日常，最後如果是眼光獨到、熱愛前衛風格的藏家則推薦了身披「科技風衣」的冰霜碳纖維款，特殊的紋理視覺、每一只表款皆擁有不同花紋，強悍、冷冽、獨一無二。

HUBLOT是當代高級運動鐘表品牌的佼佼者，頻頻展現在質材、設計、功能上的高度實踐力與創意。圖／HUBLOT提供
HUBLOT是當代高級運動鐘表品牌的佼佼者，頻頻展現在質材、設計、功能上的高度實踐力與創意。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表與其鏤空機芯並通過「Chronofiable A8標準測試」、展現日常與野外的游刃有餘。圖／HUBLOT提供
Big Bang Meca-10十日鍊腕表與其鏤空機芯並通過「Chronofiable A8標準測試」、展現日常與野外的游刃有餘。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10皇金腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10皇金腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10腕表共有鈦金、皇金、碳纖維等多種材質可供選擇，並成為大膽的機械藝術風格試驗。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10腕表共有鈦金、皇金、碳纖維等多種材質可供選擇，並成為大膽的機械藝術風格試驗。圖／HUBLOT提供
HUB 1205手上鍊機芯共由264個零件所組成。圖／HUBLOT提供
HUB 1205手上鍊機芯共由264個零件所組成。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10冰霜碳纖維腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10冰霜碳纖維腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10鈦金腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10鈦金腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
顛覆性的大膽美感與十日鍊長動能的實用性，是HUB 1205手上鍊機芯的獨到之處。圖／HUBLOT提供
顛覆性的大膽美感與十日鍊長動能的實用性，是HUB 1205手上鍊機芯的獨到之處。圖／HUBLOT提供
特殊的齒條傳動機制，讓動力儲存的閱讀更為直觀。圖／HUBLOT提供
特殊的齒條傳動機制，讓動力儲存的閱讀更為直觀。圖／HUBLOT提供

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