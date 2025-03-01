以王室之名！Loro Piana米蘭時裝周發表全新頂級面料

米蘭時裝周是全世界精品產業的重要展會之一，有「羊絨之王」之稱的義大利精品品牌Loro Piana亦於2025秋冬米蘭時裝周期間發表了2025-2026秋冬系列，以「The Way We Were」為名，透過兩大展區、探索頂級面料與典雅生活風格的優渥交集。

兩大展區 由義大利面向世界的風格壯遊

胡桃木、劍麻地毯、拉絲黃銅細節、洞石和灰色玻璃......各種帶有沈穩、內斂、溫厚的裝潢元素交織構築而成兩大展區：其一的主展廳以一趟風格之旅、展現了Loro Piana的2025-2026秋冬系列服裝、配件等新品，第二展廳則帶人聚焦在品牌的全新頂級「Royal Lightness」面料。

主展廳的風格「旅程」以阿根廷為起點、遍路蘇格蘭高地，最終落腳於大洋洲的紐西蘭與澳洲。Loro Piana將展間構築猶如一個藝術繪畫大師的工作：亂中有序外，並將展示衣物的人台與畫架披露了一幅又一幅以阿根廷、蘇格蘭、澳洲和紐西蘭的風景畫，讓人忍不住將自身心神投入其中，值得一提的是，這些風景畫更成為Acquerelli di Natura印花圖案，讓風景、藝術、靈感與柔軟的質感生活彼此交融。

全新頂級面料 兼具輕盈、工藝與機能

第二展區的主題、面料Royal Lightness則巧妙地致敬了「皇家殿下」（Royal Highness）的諧音，Royal Highness過往在語言使用上普遍運用在英國、丹麥、挪威、瑞典等「君主立憲制國家」公眾對王室成員的尊稱。而Loro Piana最新的Royal Lightness則選用了桑蠶絲和美利諾羊毛製成紗線，同時再混合運用了真絲與羊絨，除加工難度高，並將以獨特的方式反射光線，亦是面料名稱的命名由來，同展區再「加映」展示了Baby Cashmere®羊絨、The Gifts of Kings®羊毛，以及駱馬羊毛，進而凸顯Loro Piana身為面料之王的多樣化風貌。