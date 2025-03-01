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228連假中部天氣晴 麗寶樂園一開門就出現長長排隊人龍

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
228連假第二天，麗寶樂園出光遊客人潮，大家利用好天氣全家出遊。記者黑中亮／攝影
228連假第二天，麗寶樂園出光遊客人潮，大家利用好天氣全家出遊。記者黑中亮／攝影

228連假第二天，中部天氣晴朗舒適，全國最熱門的麗寶樂園從上午一開門，門前就已出現長長的排隊人龍，由於闔家出遊及逛街的人潮多，停車場更是全滿，麗寶OUTLET停車場入口出現等候入場的車潮，園方表示，連假首日人潮超過5千人，今日預估將達連假人潮最高峰，入園人數預估8千人，加上渡假區進駐全新的遊樂選項「追風奇幻島-FUN樂星球」，3天連假可望突破10萬人。

台中麗寶樂園渡假村每到假日都會大排長龍，去年到訪人次衝破562萬，在觀光署2024年熱門遊樂園排行榜上居冠，與第二名的義大遊樂世界478萬相差近90萬，人流量更是台北兒童新樂園的197萬人次的將近3倍。

麗寶樂園表示，配合228連假推出12歲以下199元的優惠，來自新店的蘇先生說，因為天氣好，有感受到這次連假人潮較以往多，這次是為了12歲以下199元優惠，特別帶孩子南下來樂園出遊，前一天就入住麗寶福容大飯店；台中的楊小姐則是看到樂園推小朋友優惠價，所以就闔家約一約6大6小一起出遊，小朋友們更是指定要玩最刺激的海盜船跟斷軌列車。

園方指出，連假首日集團所屬福容大飯店、麗寶賽車旅店都有8至9成的高住房率，賽車場更推出自駕車活動，讓不少遊客趁著休假，能夠開著自己的愛車，親自下場來體驗國際級賽道的競速，而麗寶樂園渡假區鄰近泰安櫻花季、崴立櫻花公園，賞櫻人潮的外溢效應，吸引不少遊客會到麗寶OUTLET用餐、逛街，預估連假3天渡假區可望達到10萬人次。

228連假第二天，麗寶OUTLET逛街出遊人潮多，停車場全滿外，遊樂園入口更出現排隊人潮。記者黑中亮／攝影
228連假第二天，麗寶OUTLET逛街出遊人潮多，停車場全滿外，遊樂園入口更出現排隊人潮。記者黑中亮／攝影
228連假第二天，麗寶OUTLET逛街出遊人潮多，停車場全滿外，遊樂園入口更出現排隊人潮。記者黑中亮／攝影
228連假第二天，麗寶OUTLET逛街出遊人潮多，停車場全滿外，遊樂園入口更出現排隊人潮。記者黑中亮／攝影
228連假第二天，麗寶OUTLET及遊樂園人潮多，停車場全滿外，入口更出現排隊車潮。記者黑中亮／攝影
228連假第二天，麗寶OUTLET及遊樂園人潮多，停車場全滿外，入口更出現排隊車潮。記者黑中亮／攝影

櫻花季 連假 麗寶樂園

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