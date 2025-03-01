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圓融與鋒銳的並存 Prada 2025秋冬女裝 甜美衝突

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寬鬆與服貼並存，而皺摺則賦予了衣物鮮明的衝突個性。圖／Prada提供
寬鬆與服貼並存，而皺摺則賦予了衣物鮮明的衝突個性。圖／Prada提供

米蘭時裝周期間，Prada發表了2025秋冬女裝系列。大秀於Prada藝術基金會Deposito場內舉辦，現場邀請法國影后Juliette Binoche、比利時女演員Gal Gadot，以及南韓明星邊佑錫、Katrina到場觀秀，本季再度由Miuccia Prada與Raf Simons操刀，合計發表了總計52套新裝。

雙層式的秀場，讓模特兒穿梭在立體的空間內，或傳遞了一種將個體從扁平賦予真實存在的抽象意義。延續Prada 2025秋冬男裝，秀場再度由赤裸的鋼架搭配華麗印花地毯，其印花出自設計師Catherine Martin操刀，樣式華美繁複，正與鋼架赤裸陽剛的當代性呈現衝突感，亦是Prada服裝長久遞傳的風格主張。

衣物們同時散發了甜美與獨特，像是Look 7宛如居家休閒服在長版寬鬆襯衫與褲裙加以白或黑色的修飾線條，像剛起床就走出了家門，一如全部52套模特兒除了天生捲髮外，無論長、短、直髮、波浪，全部都帶有未經整理的「毛毛」感，有點怪、但怪美的；寬鬆與合身、服貼與鬆垮的印象同時出現在同套服裝，例如上半身以黃色針織小可愛式上衣搭配下身的深咖啡色皮裙，又或是針織的寬鬆腰口長裙搭配短袖的酒紅色圓領上衣。

寬鬆的裙擺腰身嘗試將女性從「fit」（合身）此一魔咒解放，大量的皺摺與蝴蝶結（結構）亦可視為斷開衣物與光潔平滑間的絕對等號，像是Look 33如束口、拼接狀的皮裙，展現了皮革的真實本質；Prada並將這種對皮革的觀察與體現放大，凸顯在Look 34與35：具明顯紋理的兩造套型將皮革化為寬大的領巾樣式並與外套合一、帶來錯視效果，落肩的圓弧輪廓疊加上如刀片狀的俐落線條細節，也讓Prada 2025秋冬女裝兼顧了古典與當代，別具個性。

因《背著善宰跑》走紅的韓星邊佑錫。圖／Prada提供
因《背著善宰跑》走紅的韓星邊佑錫。圖／Prada提供
以色列女演員「神力女超人」Gal Gadot。圖／Prada提供
以色列女演員「神力女超人」Gal Gadot。圖／Prada提供
韓星Katrina。圖／Prada提供
韓星Katrina。圖／Prada提供
Prada 2025秋冬女裝Look 49。圖／Prada提供
Prada 2025秋冬女裝Look 49。圖／Prada提供
資深法國影后Juliette Binoche。圖／Prada提供
資深法國影后Juliette Binoche。圖／Prada提供
Prada 2025秋冬女裝Look 33。圖／Prada提供
Prada 2025秋冬女裝Look 33。圖／Prada提供
Prada 2025秋冬女裝大秀於Prada藝術基金會Deposito場內舉辦上演。圖／Prada提供
Prada 2025秋冬女裝大秀於Prada藝術基金會Deposito場內舉辦上演。圖／Prada提供
落肩的外套卻具備了如刀片般的鋒銳線條，讓人不禁為Prada的設計功力鼓掌喝采。圖／Prada提供
落肩的外套卻具備了如刀片般的鋒銳線條，讓人不禁為Prada的設計功力鼓掌喝采。圖／Prada提供
從黑、灰色、深灰帶來細微的色彩光譜變異，並加以大量的皺褶結構。圖／Prada提供
從黑、灰色、深灰帶來細微的色彩光譜變異，並加以大量的皺褶結構。圖／Prada提供

服裝 模特兒 設計師

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