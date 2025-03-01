圓融與鋒銳的並存 Prada 2025秋冬女裝 甜美衝突

米蘭時裝周期間，Prada發表了2025秋冬女裝系列。大秀於Prada藝術基金會Deposito場內舉辦，現場邀請法國影后Juliette Binoche、比利時女演員Gal Gadot，以及南韓明星邊佑錫、Katrina到場觀秀，本季再度由Miuccia Prada與Raf Simons操刀，合計發表了總計52套新裝。

雙層式的秀場，讓模特兒穿梭在立體的空間內，或傳遞了一種將個體從扁平賦予真實存在的抽象意義。延續Prada 2025秋冬男裝，秀場再度由赤裸的鋼架搭配華麗印花地毯，其印花出自設計師Catherine Martin操刀，樣式華美繁複，正與鋼架赤裸陽剛的當代性呈現衝突感，亦是Prada服裝長久遞傳的風格主張。

衣物們同時散發了甜美與獨特，像是Look 7宛如居家休閒服在長版寬鬆襯衫與褲裙加以白或黑色的修飾線條，像剛起床就走出了家門，一如全部52套模特兒除了天生捲髮外，無論長、短、直髮、波浪，全部都帶有未經整理的「毛毛」感，有點怪、但怪美的；寬鬆與合身、服貼與鬆垮的印象同時出現在同套服裝，例如上半身以黃色針織小可愛式上衣搭配下身的深咖啡色皮裙，又或是針織的寬鬆腰口長裙搭配短袖的酒紅色圓領上衣。