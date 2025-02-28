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連續4年蟬聯米其林1星 「T+T」本季端出什麼神作？

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
玫瑰鴨、松露、車輪餅。圖／T+T提供
玫瑰鴨、松露、車輪餅。圖／T+T提供

人為什麼要吃Fine Dining？在自2021年起、連續4年蟬聯《米其林指南》一星肯定的「T+T」最新一季菜單中，我找到一些答案。「T+T」指的是Tapas Tasting，但餐廳供應的並非西班牙料理，而是寓意「小巧精緻的嚐鮮樂趣」。

連續假期第一天的午餐時段，我坐進了「T+T」。窗外暖陽輕柔地灑落在設計簡潔的空間，恬淡安適的氛圍，讓人很自然地卸下一身疲憊，彷彿來到慵懶自在的巴黎小酒館。雖然餐廳客滿，但卻不顯吵雜，客人都展現了高度的自制與自律，以不打擾鄰桌客人為前提輕鬆地交談著。

來到一家星級餐廳，最期待的自然是吃到餐廳的經典招牌菜。雖然「T+T」隨季節更新菜單，但除了「車輪餅」這道招牌菜一定吃得到以外，以「蚵仔麵線」為發想的經典招牌菜「生蠔、麵線、香菜」，也成為「主廚特別招待」的隱藏版菜式。而上完主菜後的壓軸澱粉主食，更是不著痕跡地安定了華人身體裡的那一副東方胃。

在這一季菜單中，主廚李至正（Bruce）以東南亞與台灣的熟悉風味為藍圖，拆解、重構，交織出新的風味脈絡。10道菜（包含1道「主廚特別招待」、兩道甜點）循序漸進，風味自首道前菜的清新淡雅，逐漸發展至最後一道澱粉主食的濃郁飽滿；以叻沙、豆豉、紀州梅、孜然、紅咖哩、黃柚、松露…，演繹出既經典又新穎的好滋味。

首道前菜「鯖魚、番茄、泡菜」以沙丁魚罐頭為靈感，鯖魚以菊醋、辛香料浸漬後碳烤，搭配自製泡菜湯經澄清後製成果凍，交融台灣鹽膚木風味番茄，淡淡的煙燻感與發酵氣息交錯，微酸鮮甜。

創新演繹叉燒包的「伊比利豬、梅、貝涅餅」，將伊比利豬經焦糖醬油醃漬，包裹在外層酥香的西式貝涅餅中，底部再抹上以中式香料八角處理過的日本紀州梅醬，入口時酥香襲人、肉汁豐盈，紀州梅醬不但平衡了豐厚的油脂，也在鹹甜交織中，讓風味有了俐落的收尾。

「白蝦、腐皮、參峇」將新加坡叻沙風味融入西式魔鬼蛋，蛋黃拌入叻沙美乃滋，濃郁醬體交織椰漿的甘醇與香料的辛辣，讓風味層層遞進，上方新鮮白蝦甜美多汁，乾燥腐皮增添酥脆層次，優雅翻玩東西經典。

經典招牌菜「生蠔、麵線、香菜」重譯台灣小吃「蚵仔麵線」，將生蠔以牛奶嫩化，再裹上麵線酥炸至金黃，搭配蒜香美奶滋與柴魚點綴，滋味妙不可言。湯品「雞翅、瑤柱、黃柚」以瑤柱雞湯為靈感，將干貝泥與以上湯燉煮的瑤柱絲填入雞翅，再將雞翅以日式燒鳥手法炭烤處理至外皮微焦酥脆，搭佐柚子汁與剝皮辣椒調製的清雞湯，以及經輕度醃漬的娃娃菜與剝皮辣椒醃菜，使風味更顯鮮活立體。

經典「玫瑰鴨、松露、車輪餅」以油封鴨腿為核心，經香料長時間油封浸泡達至軟嫩，取肉切丁，拌入富含鴨肉精華的松露醬，再以輕薄餅皮包覆，讓餅皮的輕盈酥香與鹹香渾厚的內餡交融，吃完好想再來一顆。

主餐「和牛、丁香魚、豆豉」以日本和牛搭佐台灣餐桌上的靈魂風味「豆豉小魚」，讓西式牛排展現出帶著台味的東方調。另一個主餐選擇「羊鞍、珍珠洋蔥、孜然」，以孜然烤羊為概念發想，羊鞍搭配羊腸經四香粉調味，濃郁辛香層層堆疊，珍珠洋蔥以斷生手法保留脆爽，淋上孜然醬汁烘托出溫潤草本氣息，令人耳目一新。

澱粉主食「紅咖哩、薄荷、越光米」以紅咖哩為基底，輔以香茅與薑末勾勒清新草本氣息，香料椰漿緊扣東南亞靈魂，越光米以雞油炒香，滑順中透出微微焦香。新鮮馬迦魚裹米菓炸至酥脆，讓鮮嫩魚肉與香脆外衣形成對比，在辛、香、滑、脆層層交織中，激盪出濃郁而深邃的風味層次。

在甜點方面，「蓮霧、玫瑰、萊姆」以新鮮蓮霧的脆片，襯托中央玫瑰檸檬果凍的微酸馥郁，搭配玫瑰檸檬鑽石冰享用，清新怡人。「咖啡、紅玉、淡奶」以馬來西亞傳統的Kopi Cham（咖啡混合紅茶）為靈感，底層紅茶達克瓦茲鬆軟輕盈，上面放上奶香溫潤的淡奶冰淇淋，頂部的焦糖巧克力片更進一步增添了風味層次。

除了餐食精彩、服務到位、氣氛帶著怡人的鬆弛感，「T+T」在定價策略方面，也是誠意滿滿。相對於不少星級餐廳「摘星即漲價」的狀況，已連續4年、共拿下4顆星星的「T+T」，個人套餐定價為2,680元＋10%；Wine Pairing 4杯1,280元＋10%，7杯1,680元＋10%；無酒精Pairing 3杯680元＋10%。這樣合理的價位，肯定是讓吃Fine Dining變得更有理由。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

和牛、丁香魚、豆豉。圖／T+T提供
和牛、丁香魚、豆豉。圖／T+T提供
蓮霧、玫瑰、萊姆。圖／T+T提供
蓮霧、玫瑰、萊姆。圖／T+T提供
咖啡、紅玉、淡奶。圖／T+T提供
咖啡、紅玉、淡奶。圖／T+T提供
白蝦、腐皮、參峇。圖／T+T提供
白蝦、腐皮、參峇。圖／T+T提供
「T+T」氛圍恬淡安適，彷彿是慵懶自在的巴黎小酒館。圖／T+T提供
「T+T」氛圍恬淡安適，彷彿是慵懶自在的巴黎小酒館。圖／T+T提供
鯖魚、番茄、泡菜。圖／T+T提供
鯖魚、番茄、泡菜。圖／T+T提供
伊比利豬、梅、貝涅餅。圖／T+T提供
伊比利豬、梅、貝涅餅。圖／T+T提供
紅咖哩、薄荷、越光米。圖／T+T提供
紅咖哩、薄荷、越光米。圖／T+T提供
羊鞍、珍珠洋蔥、孜然。圖／T+T提供
羊鞍、珍珠洋蔥、孜然。圖／T+T提供
生蠔、麵線、香菜。記者高婉珮／攝影
生蠔、麵線、香菜。記者高婉珮／攝影
主廚李至正。圖／T+T提供
主廚李至正。圖／T+T提供
雞翅、瑤柱、黃柚。圖／T+T提供
雞翅、瑤柱、黃柚。圖／T+T提供

日本和牛 餐廳 馬來西亞

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