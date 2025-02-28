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停車費1小時200元？南港LaLaport挨轟 公司緊急說明

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
南港LaLaport即將於3月20日正式開幕。圖／三井不動產提供
南港LaLaport即將於3月20日正式開幕。圖／三井不動產提供

三井不動產大型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 」全台第二家店「南港LaLaport」，預計3月20日正式開幕，外傳將於3月13日進入試營運；但商場還沒開幕，近日已有網友在社群分享停車場收費標準告示牌，發現汽車停車費率1小時高達200元（以30分鐘為計費單位），連機車停1小時都要價100元，引發熱烈討論。面對網友的議論紛紛，三井不動產今（28日）緊急發出停車費率澄清聲明，「目前設施停車費率尚未訂定。」

三井不動產澄清，報導所示的管理規範告示，是為了停車場合格營運的申請所需設立的臨時告示牌。「申請文件上必須記載最高的費率設定，故此告示僅為審查所設之臨時告示牌。目前申請審查已通過，並已撤下此臨時告示牌。」

三井不動產同時強調，「目前設施停車費率尚未訂定，對於網路社群及部份媒體所報導之停車費率並非事實，未來實際停車費率及折抵辦法將以設施正式公告為主。」

LaLaport 停車費 告示牌

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