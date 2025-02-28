雅柏19年第6批次報到 恐是倒數第二批、錯過就沒了

終極艾雷島威士忌品牌雅柏（Ardbeg），為了完美傳頌艾雷島（Islay Island）四面環海特殊地形而產生的怪誕傳說，發表來自19年小批次的全新版本「雅柏19年2024年第6批次（Ardbeg Traigh Bhan 19YO Batch 6）」，展現出精緻又霸道的極致平衡。

「雅柏19年2024年第6批次」靈感來自艾雷島上一座神秘海灘——被當地人稱為「歌唱海灘」的「Traigh Bhan」。這片海灘擁有柔軟的潔白沙粒，踩在沙面會發出令人著迷的細碎嗡嗡聲，同時它也蘊藏著危機，儘管晶瑩透澈的海水看似溫和，但尖銳的火山岩石卻漫布整個海灘，潛藏在平坦的海沙下，讓人如癡如醉也危險重重。該系列每年都會使用限量小批次的珍稀高年份酒液，紀錄這片寧靜海灘與岩石嶙峋間的精緻而平衡。

「雅柏19年Traigh Bhan讓雅柏威士忌創作團隊，有更多空間去探索不同批次生產帶來的風味差異。而在第六批次的配方中加入了更多二輪桶的波本桶酒液，使其充滿了更多雅柏標誌性的泥煤味，以及煙灰、黑巧克力、咖啡、薄荷、橄欖油、烤麵包和薑的濃郁層次感。」雅柏首席調酒大師吉莉安・麥克唐納（Gillian Macdonald）表示：「這批次的珍稀佳釀有著不可思議的和諧口感，一定會成為雅柏Traigh Bhan系列愛好者的絕佳選擇。」

「雅柏19年2024年第6批次」與其前作相同於波本桶和Oloroso雪莉桶中熟陳，這個批次使用更多二輪波本桶，讓這批次帶來獨特風味，開瓶後的香氣呈現出一股非常奇妙有趣的橄欖油與新鮮剛割下的青草的風味，伴隨著焦油、煙灰、黑巧克力包裹糖漬薑片迎面而來。在享受多種層次衝擊之下，明知危險卻無可自拔地一再靠近，最後如同白沙上伺機而動的火山岩，餘韻以咖啡渣和甘草刺穿味蕾，帶來誘人且平和的外表與霸道粗獷的和諧。

「雅柏19年2024年第6批次」依舊具有自己獨有的批號「TB/06-04.04.05/24/DB」識別，原廠表示，若沒有意外的話，這次將會是該系列倒數第二批次，值得珍藏，錯過不再。

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