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盤點手搖飲春季新品！芭樂、草莓、頑皮豹變主角

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
七盞茶強勢回歸「芭樂系列飲品」。圖／七盞茶提供
七盞茶強勢回歸「芭樂系列飲品」。圖／七盞茶提供

粉嫩春季一掃冬日陰霾，手搖飲也陸續推出各種新調飲，季節水果芭樂、草莓、柳丁入列之外，就連卡通人物頑皮豹也來插一腳。

Pink Panther頑皮豹以獨特的粉紅色造型、迷人的眼神與幽默感風靡全球。今年功夫茶巧妙加入頑皮豹元素，以高識別度的粉色視覺，讓甜美的「草莓慕斯」與「草莓雪莎」成為最吸睛的手搖飲品。即日起至3月31日，至全台功夫茶門市，購買「草莓慕斯」搭配指定飲品「百香羅勒子」、「黑糖波霸奶茶」、「岩葉紅茶拿鐵」三擇一，即可享有109元超值組合價。此外，購買頑皮豹限定周邊商品，還可免費獲得一杯招牌飲品。

連鎖手搖品牌七盞茶則有「芭樂系列飲品」強勢回歸，包括好評滿滿的「芭樂檸檬」、「芭樂梅子」升級，還推出全新芭樂飲品「芭樂旺來冰沙」。三款芭樂新飲品統一價70元，3月正式上市，全台門市都能嘗鮮。

鮮果飲品牌大苑子也貼心準備專屬連假的清爽飲品優惠券，今起至3月2日到大苑子APP領取連假限定「春熙柳丁翡翠（大杯）優惠券」，單杯即可以59元的優惠價格購得，限量2,828杯。

大苑子貼心準備專屬連假的清爽飲品優惠券。圖/大苑子提供
大苑子貼心準備專屬連假的清爽飲品優惠券。圖/大苑子提供
頑皮豹Ｘ功夫茶粉嫩出擊。圖/功夫茶提供
頑皮豹Ｘ功夫茶粉嫩出擊。圖/功夫茶提供

手搖飲 草莓 連假

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