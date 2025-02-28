只有4天！「東方快車」精彩美食登台 傳奇主廚親臨客座

充滿傳奇色彩「東方快車」的首位日籍主廚曽村讓司受邀來台客座，只有3天！大倉久和大飯店攜手東京知名法式餐廳A ta gueule-Orient Express，於3月13日至16日呈獻跨國美食饗宴，餐廳主廚曽村讓司與大倉久和西餐行政主廚山本克哉將從歷史悠久的「東方快車」汲取靈感，共同詮釋融合傳統與創新的法式料理。

此餐會也特別與日本知名高湯專門店「雅結寿（みやびゆいのじゅ）」合作，並以高湯奶油製作日式法式吐司，呈現多層次的鮮味與細膩口感，完美展現東西方飲食文化的交融與碰撞。參與饗宴者，將可獲得正宗日式原味的雅結寿沖泡式高湯。客座餐會採預約制，期間每日午、晚餐共限量30席，每套餐點售價3,600元。

客座主廚曽村讓司，本身也充滿傳奇。他曾在歐洲傳奇列車東方快車（Venise Symphonique Orient Express）擔任廚師，隨後轉往亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express），成為該列車上首位日籍主廚。20年前返回日本，於東京惠比壽開設個人法式餐廳。

之後，餐廳因道路拓寬計畫需另遷新址，曽村得知曾有「日本版東方快車」之稱的北斗星號退役，當下決定購買「夢空間」豪華臥鋪車廂，將其改建為別具風格的餐廳，並於2012年在東京江東區開幕至今，讓「鐵道與美食」結合，重現東方快車的經典風華。

大倉久和大飯店西餐行政主廚山本克哉，則精研法式料理四十餘年，對季節食材掌握十分敏銳，擅長靈活運用烹飪技法融入經典法式料理。在此次合作中，將攜手曾村主廚，以Oriental French料理手法，融合東方風味與法國烹飪技法，打造出既具有法式精緻度又富含東方風味的創新菜餚。

此次亮點菜品包括採用東方草本香料烹製、展現清新細膩的風味層次的香煎台灣石斑魚，以及以台灣牛排重現英式奢華風格的肉料理。也將呈現日本知名高湯專門店「雅結寿」旗下，日式高湯與法式清湯結合的創意湯品，以及高湯奶油製作的日式法式吐司等菜品，創造全新口感層次。