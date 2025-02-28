2025亞洲最佳女主廚 將曼谷老宅變身2星餐廳Baan Tepa

「亞洲50最佳餐廳（The Asia's Best Restaurant）」將2025年度「亞洲最佳女主廚」頭銜，頒發給曼谷知名時尚泰國菜餐廳「Baan Tepa」主廚Chudaree 'Tam' Debhakam。「Baan Tepa」除2024年度於「亞洲50最佳餐廳」排名No.42，也在同年獲得《米其林指南》二星與綠星肯定。主廚Tam將於3月25日在韓國首爾舉行的2025年度「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上接受殊榮。

「Baan Tepa」於2020年開業，主廚Tam將祖母位於曼谷、已傳承三代的莊園宅邸，精心改造成獨樹一格的餐飲和花園體驗空間，以前衛創新的手法，突破泰式料理的界限。她在營養學方面具備深厚知識，曾於紐約國際廚藝中心（International Culinary Center）接受培訓，之後在「Blue Hill at Stone Barns」（2022年度「世界50最佳餐廳」No.74）跟隨名廚Dan Barber（2018年度「世界50最佳餐廳」Chefs' Choice Award「廚師之選獎」得主）歷練，在「食材為本（ingredient-driven）」料理方面獲得寶貴經驗。

「亞洲50最佳餐廳」內容總監William Drew說：「主廚Tam是一位真正的開拓者，通過突顯稀有食材和飲食傳統，以至在『農場主導（farm-driven）』料理方面的專業知識，巧妙地展現泰國的餐飲文化。」

主 廚Tam表示:「我很榮幸能代表Baan Tepa全體成員接受這個獎項，同時感謝所有一路上支持過我的人。眾所周知，餐飲業挑戰重重，需要堅持不懈的投入與付出。這個獎項不僅為女性領袖 提供一個平台，也樹立了標竿典範，要是我在出道初期能有機會接觸到更多榜樣就好了。我希 望能夠激勵和支持年輕一代的女性廚師，並讓她們知道，只要保持真誠和無懼突破界限，她們 亦能建立成功的事業。」