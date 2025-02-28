lululemon新任品牌大使超威！ 拿下F1七冠王的Lewis Hamilton

剛宣布奪得七屆Formula 1世界冠軍的Lewis Hamilton為品牌大使的lululemon，近日還有新動作，攜手英國設計師Saul Nash推出雙方全新聯名企劃SLNSH系列，該聯名系列結合運動機能與日常風格，探索運動服飾更多的可能性。

lululemon全新品牌大使Lewis Hamilton是Formula 1™賽道上的傳奇，他擁有贏得最多F1大獎賽、頒獎台與桿位紀錄的頭銜，並七度奪得世界冠軍，也是時尚領域的風格先鋒。在賽道之外，Lewis也積極參與多項公益活動，從推動賽車運動到多元共融、公平機會與全球社會正義等。透過這次合作，lululemon將為Lewis提供頂級運動機能裝備，支援他的訓練與日常穿搭需求，同時攜手探索未來產品創新設計與全球社會倡議計畫。

Lewis Hamilton指出，「lululemon不僅品質卓越，其設計更為出色，但最重要的是，它完全符合我的運動需求。我很高興能與一個重視全方位健康理念的品牌合作，期待此次的攜手合作能激勵更多人成為最好的自己」。