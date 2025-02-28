lululemon新任品牌大使超威！ 拿下F1七冠王的Lewis Hamilton
剛宣布奪得七屆Formula 1世界冠軍的Lewis Hamilton為品牌大使的lululemon，近日還有新動作，攜手英國設計師Saul Nash推出雙方全新聯名企劃SLNSH系列，該聯名系列結合運動機能與日常風格，探索運動服飾更多的可能性。
lululemon全新品牌大使Lewis Hamilton是Formula 1™賽道上的傳奇，他擁有贏得最多F1大獎賽、頒獎台與桿位紀錄的頭銜，並七度奪得世界冠軍，也是時尚領域的風格先鋒。在賽道之外，Lewis也積極參與多項公益活動，從推動賽車運動到多元共融、公平機會與全球社會正義等。透過這次合作，lululemon將為Lewis提供頂級運動機能裝備，支援他的訓練與日常穿搭需求，同時攜手探索未來產品創新設計與全球社會倡議計畫。
Lewis Hamilton指出，「lululemon不僅品質卓越，其設計更為出色，但最重要的是，它完全符合我的運動需求。我很高興能與一個重視全方位健康理念的品牌合作，期待此次的攜手合作能激勵更多人成為最好的自己」。
lululemon運動服飾愛好者即將又有新選擇。SLNSH 2025春季系列將於3月11日正式上市，此系列為多季合作企劃的首波發表，共涵蓋男裝、女裝與配件單品，以「春季變化」為設計靈感，展現「蛻變」的煥新能量。全系列服飾強調靈活層次搭配與個性化造型穿搭，並運用可拆卸細節與撞色網布，創造若隱若現的視覺效果；多款單品可自由調整與變換設計，輕鬆提升穿搭靈活性，包含多變2-in-1全拉鍊外套與異材質網布拼接兩穿半身裙。
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