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漢堡王「無麵包小牛堡」回歸！必勝客紙包麵免費升套餐
必勝客旗下義式飯麵品牌Pasta Hut這次推出5款全新「私廚系列」紙包筆管麵。其中「嫩牛乳酪紅醬筆管麵」，使用波隆那肉醬搭配滑嫩牛肉片、紐西蘭切達乳酪丁，酸甜中又帶有牛肉香氣。「干貝鱈魚紅醬筆管麵」則是紅醬結合干貝、鹽烤鱈魚片，擁有滿滿海鮮風味。
此外，還有「炭烤雞肉白醬筆管麵」與「干貝鱈魚白醬筆管麵」，以及「干貝鱈魚青醬筆管麵」等不同選擇。為慶祝新品上市，即日起至3月10日，購買新品就能免費升級套餐，贈送精選副食、飲料，原價224元，優惠價189元。
「漢堡王」自3月4日至3月10日期間，將限時回歸推出「無麵包小牛堡」。不同於現有的3款常態性無麵包系列漢堡，「無麵包小牛堡」價格實惠、份量輕盈，適合食量不大的民眾，包括有「四層無麵包小牛堡」、「雙層無麵包小牛堡」兩種選擇，搭配中杯飲料，各為139、109元。
呼應無麵包系列的產品特色，活動期間購買無麵包系列全品項，即可至全台World Gym預約24天免費減脂訓練，包括24天免費體驗會籍，以及AI智能體態檢測或InBody身體組成檢測體驗。
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