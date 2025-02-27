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吉伊卡哇又出來賺錢了！CONVERSE聯名鞋把小可愛穿著走

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Converse與吉伊卡哇(ちいかわ)聯名，把可愛角色融入鞋款。圖／日本CONVERSE官網
Converse與吉伊卡哇(ちいかわ)聯名，把可愛角色融入鞋款。圖／日本CONVERSE官網

CONVERSE與火爆全網的吉伊卡哇(CHIKAWA)聯名，把可愛角色融入鞋款，讓粉絲們可以把最愛的角色穿在腳上，但目前僅限日本特定店舖與日本CONVERSE官網販售，最近正前往日本旅行的粉絲可把握機會入手。

CONVERSE與吉伊卡哇的聯名鞋，以經典ALL STAR鞋款為基礎，有高筒、低筒選擇，推出角色主題鞋，鞋身並以可愛小傢伙們的代表色做配色，低筒鞋款還附上可拆卸的角色娃娃，讓粉絲收藏。

高筒分別推出吉伊、小八、烏薩奇、小桃四款，除了各自採用代表色外，每雙鞋的鞋舌上繡有角色標籤，內襯印製著角色代表小物，ALL STAR鞋身Logo的星星，也特別採用動漫中星星模樣，充滿細節。

另一款高筒鞋以滿版漫畫呈現，集結了角色們吃美食的場景，鞋內側描繪了吉伊、小八、烏薩奇一起開心吃東西的可愛畫面。

ALL STAR低筒鞋附上可拆卸的角色公仔，售價16,500日圓。圖／日本CONVERSE官網
ALL STAR低筒鞋附上可拆卸的角色公仔，售價16,500日圓。圖／日本CONVERSE官網
以滿版漫畫呈現的鞋款，售價13,200日圓。圖／日本CONVERSE官網
以滿版漫畫呈現的鞋款，售價13,200日圓。圖／日本CONVERSE官網
以吉伊、小八、烏薩奇、小桃的角色代表色推出的鞋款，鞋舌與內側都有角色代表插畫，售價9,900日圓。圖／日本CONVERSE官網
以吉伊、小八、烏薩奇、小桃的角色代表色推出的鞋款，鞋舌與內側都有角色代表插畫，售價9,900日圓。圖／日本CONVERSE官網

吉伊卡哇 日本 粉絲

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