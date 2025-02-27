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百萬車主是你嗎！全聯蛇年福袋、經濟魷戲幸運得主出爐 得獎店鋪、卡號一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯、大潤發蛇年福袋、全聯經濟魷戲活動百萬名車大獎今晚直播抽出幸運得獎者。圖／全聯福利中心提供
全聯、大潤發蛇年福袋、全聯經濟魷戲活動百萬名車大獎今晚直播抽出幸運得獎者。圖／全聯福利中心提供

全聯、大潤發蛇年福袋、全聯經濟魷戲活動祭出百萬名車大獎，今（27日）晚間8點在律師見證下，於官方LINE直播揭曉幸運得主，線上直播吸引超過21萬人次同步在線觀看，保時捷純電休旅車得主最低只花300元就中大獎，趕快至全聯官網查詢中獎名單，看看幸運兒是不是自己。

今年蛇年福袋總獎額超過1,200萬元，最大獎祭出5台豪華電動車，包含2台價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及3台市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，是全聯推出福袋以來，最大獎項電動車數量最多的一次。

PORSCHE Macan EV純電動休旅車其中1台獎落全聯文山景美門市，全聯福利卡號碼為「9999000004839755」購買300元福利熊蛇年生肖福袋和980元bodum鬆餅機；另一台開在全聯霧峰民生門市，全聯福利卡號碼為「9999000005638070」購買300元福利熊蛇年生肖福袋，就榮登百萬豪華電動車主。

3台LUXGEN n⁷純電動休旅車則開在永和永貞、台中寶慶、鹿港門市，得主分別為全聯福利卡號碼「9999000008334138」、「9999000007209818」、「9999000001589951」，永和永貞門市大獎得主購買300元福利熊蛇年生肖福袋、680元bodum哥本哈根保溫瓶福袋；台中寶慶、鹿港門市大獎得主則各購買4,900元萬國通路行李箱，便獲得大獎。

另外，全聯攜手Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第2季，打造最強檔期「全聯經濟魷戲」，大獎抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車2名，也於今晚同步於直播開獎抽出，全聯福利卡號為「9999000000775238」、「9999000001698028」，分別開在全聯內湖舊宗、花壇學前門市。

今晚揭曉的所有中獎號碼已公布於全聯官方網站的「公告及中獎」專區，消費者可自行至官網查詢，得獎者須於指定日期前填寫完整領獎申請書，並檢附相關資料，掛號（以郵戳為憑）寄回領獎小組，幸運兒千萬別錯過領獎時間。

今年蛇年福袋總獎額超過1,200萬元，最大獎祭出5台豪華電動車。圖／全聯福利中心提供
今年蛇年福袋總獎額超過1,200萬元，最大獎祭出5台豪華電動車。圖／全聯福利中心提供

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