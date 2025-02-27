foodpanda推櫻花季優惠 拉亞漢堡話題抹茶新品7.5折 星巴克指定飲品第2杯5折

迎接3月份春季浪漫氛圍，foodpanda獨家與各大品牌攜手上架粉紅櫻花主題美食、人氣聯名新品、知名飲品享買1送1或第2杯5折，輕鬆感受浪漫氛圍。

即日起拉亞漢堡「天空の抹茶」系列話題新品享7.5折；摩斯漢堡3月3日至3月31日季節限定「櫻花季套餐」最低享8.5折優惠。除了期間定的春日美食，foodpanda也同步推出3大優惠，每週二訂購星巴克指定專區，滿額輸入優惠碼「週二星享日」，即可現折70元；香草風味那堤、馥列白、福吉茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂等，通通享第2杯5折。pandapro會員輸入「三餐狂送」滿額即享8.5折，最高可折140元；還有每週三超級會員日，pandapro會員精選餐廳滿額推出7折優惠。

3月3日至3月31日期間，每週四美食外送下訂福勝亭、三商鮮五丼、添好運、了凡油雞燒臘、六扇門、樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌、藝奇、陶板屋、就饗、莆田、丰禾、尬鍋、石二鍋、12MINI、品田牧場、漢堡王、Mister Donut、KitchenNow指定店家，滿400元可折抵120元，每人無使用次數限制。美食外送下訂必勝客、拉亞漢堡、聚日式火鍋、Oh my！原燒、萬波島嶼紅茶指定店家，滿300元可折抵90元。

3月份外帶自取也有優惠，3月2日指定時段11:00-14:00外帶自取於指定店家消費，可享6.9折優惠，每人使用次數無上限，數量有限兌完為止。3月3日至3月31日，外帶自取於指定店家滿179元，輸入優惠碼「三餐拿外帶」享9折，單筆最高折抵30元，每人可使用3次，數量有限兌完為止。