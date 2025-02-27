25秋冬米蘭時裝周／FENDI慶百年 宋慧喬、雨琦亮新髮型

一個世紀是一個里程碑，而今年FENDI迎來這獨特的里程碑。此1925年創立於羅馬的品牌，在2025秋冬米蘭時裝周期間舉辦了男女裝暨百周年大秀，由一對身著皮草裝束的男孩打開木製大門展開、象徵揭開歷史的序幕；魚貫而出的模特兒，身上的服裝讓人憶起不同時代FENDI曾經推出過的設計，有的則是曾在年華正盛之際曾為FENDI走過大秀的時尚經典面孔 – 一百年的點滴，被緊湊地濃縮在這20分鐘歷歷重現。

FENDI在這百年之間，從Edoardo Fendi與Adele Casagrande Fendi開設的一家皮草皮件手作坊傳承至今，家族繁衍五代，並茁壯成了涵蓋男女裝配件甚至家飾系列的時尚界指標品牌。開幕儀式深具繼往開來之意：這對7歲雙胞胎男孩Dardo與Tazio男孩是FENDI家族第五代成員、珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi的兒子；他們身上所穿的服裝，則是1967年時由傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）創作的中性系列馬術服復刻品，而在當年的廣告中演繹這套馬術服的小孩，則是當時7歲的Silvia Venturini Fendi – 她正是主導這場百年大秀的品牌第三代傳人。

在構思這場秀之際，Silvia Venturini Fendi揚棄了資料庫裡的各種檔案，選擇了透過具象的服裝語彙回顧百年的歷史：出人意料、幽默與嚴肅並行，感性中滲透著羅馬的嚴謹。「對我來說，FENDI品牌成立百年更多跟我自己的回憶有關，不管這些回憶是真實的或想像的，關於FENDI的過去還有FENDI在當下的意義。」Silvia Venturini Fendi說。

整個系列採用漸層色襯托出羅馬日暮黃昏的溫暖色調 - 月桂綠、森林綠、石墨、巧克力色和汽油藍，以及肉桂色、赤土色、泡泡糖色、酪乳色、猩紅色和灰玫瑰色。皮草與皮革一直是品牌的核心素材，也構成貫穿這場秀的主要視覺 – 卻隱藏著巧妙的轉折：開秀的立領喇叭形剪裁大衣，運用了狐狸、貂皮和紫貂等頂級皮草才會使用的嵌花、蜂巢和Gheronato人字紋工藝拼接工藝，其實是更符合時代主流的剪羊毛材質 – 在看似毫不費力的瞬間，把品牌的核心根源、工藝、以及當代時裝的精神熔冶於一，而這也是這場秀所有服裝的共通點。

服裝的設計也將FENDI百年來不斷演變的風格濃縮其中，多套服裝甚至讓人自然地想起卡爾的名場面。各式各樣的外套大衣造就秋冬迷人的風景：經典的義式風衣以小羊皮做出寬大剪裁，有的搭配細褶塔夫綢製作的絲巾領；水煮羊毛大衣配上緞面翻領；雙面穿鹿皮和麂皮雙皮料Selleria大衣，和幾何嵌花工藝的歐普藝術風格大衣，則是FENDI工坊皮革工藝的極致體現。

精準的剪裁成就FENDI服裝的實穿與優雅，不論是精緻的皮革拼接立體剪裁的洋裝、七分袖西裝外套和煙管喇叭褲，甚至是剪羊毛披肩的領子，疊穿在寶石色開襟衫、珍貴私密睡裙風格洋裝或喬其紗材質襯衫上，就能展現大衣的華麗或披肩的輕盈舒適感。細節的裝飾則為系列服裝俐落的剪裁注入了柔和的現代感：大理石紋細褶和羅紋針織裙融入捲曲波浪縫邊，荷葉邊點綴著人魚及膝裙裙擺、也出現在短夾克飄逸的下擺上。