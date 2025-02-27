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25秋冬米蘭時裝周／FENDI慶百年 宋慧喬、雨琦亮新髮型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使宋慧喬出席FENDI 25秋冬男女裝暨百周年大秀。圖／摘自藝人IG
品牌大使宋慧喬出席FENDI 25秋冬男女裝暨百周年大秀。圖／摘自藝人IG

一個世紀是一個里程碑，而今年FENDI迎來這獨特的里程碑。此1925年創立於羅馬的品牌，在2025秋冬米蘭時裝周期間舉辦了男女裝暨百周年大秀，由一對身著皮草裝束的男孩打開木製大門展開、象徵揭開歷史的序幕；魚貫而出的模特兒，身上的服裝讓人憶起不同時代FENDI曾經推出過的設計，有的則是曾在年華正盛之際曾為FENDI走過大秀的時尚經典面孔 – 一百年的點滴，被緊湊地濃縮在這20分鐘歷歷重現。

FENDI在這百年之間，從Edoardo Fendi與Adele Casagrande Fendi開設的一家皮草皮件手作坊傳承至今，家族繁衍五代，並茁壯成了涵蓋男女裝配件甚至家飾系列的時尚界指標品牌。開幕儀式深具繼往開來之意：這對7歲雙胞胎男孩Dardo與Tazio男孩是FENDI家族第五代成員、珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi的兒子；他們身上所穿的服裝，則是1967年時由傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）創作的中性系列馬術服復刻品，而在當年的廣告中演繹這套馬術服的小孩，則是當時7歲的Silvia Venturini Fendi – 她正是主導這場百年大秀的品牌第三代傳人。

在構思這場秀之際，Silvia Venturini Fendi揚棄了資料庫裡的各種檔案，選擇了透過具象的服裝語彙回顧百年的歷史：出人意料、幽默與嚴肅並行，感性中滲透著羅馬的嚴謹。「對我來說，FENDI品牌成立百年更多跟我自己的回憶有關，不管這些回憶是真實的或想像的，關於FENDI的過去還有FENDI在當下的意義。」Silvia Venturini Fendi說。

整個系列採用漸層色襯托出羅馬日暮黃昏的溫暖色調 - 月桂綠、森林綠、石墨、巧克力色和汽油藍，以及肉桂色、赤土色、泡泡糖色、酪乳色、猩紅色和灰玫瑰色。皮草與皮革一直是品牌的核心素材，也構成貫穿這場秀的主要視覺 – 卻隱藏著巧妙的轉折：開秀的立領喇叭形剪裁大衣，運用了狐狸、貂皮和紫貂等頂級皮草才會使用的嵌花、蜂巢和Gheronato人字紋工藝拼接工藝，其實是更符合時代主流的剪羊毛材質 – 在看似毫不費力的瞬間，把品牌的核心根源、工藝、以及當代時裝的精神熔冶於一，而這也是這場秀所有服裝的共通點。

服裝的設計也將FENDI百年來不斷演變的風格濃縮其中，多套服裝甚至讓人自然地想起卡爾的名場面。各式各樣的外套大衣造就秋冬迷人的風景：經典的義式風衣以小羊皮做出寬大剪裁，有的搭配細褶塔夫綢製作的絲巾領；水煮羊毛大衣配上緞面翻領；雙面穿鹿皮和麂皮雙皮料Selleria大衣，和幾何嵌花工藝的歐普藝術風格大衣，則是FENDI工坊皮革工藝的極致體現。

精準的剪裁成就FENDI服裝的實穿與優雅，不論是精緻的皮革拼接立體剪裁的洋裝、七分袖西裝外套和煙管喇叭褲，甚至是剪羊毛披肩的領子，疊穿在寶石色開襟衫、珍貴私密睡裙風格洋裝或喬其紗材質襯衫上，就能展現大衣的華麗或披肩的輕盈舒適感。細節的裝飾則為系列服裝俐落的剪裁注入了柔和的現代感：大理石紋細褶和羅紋針織裙融入捲曲波浪縫邊，荷葉邊點綴著人魚及膝裙裙擺、也出現在短夾克飄逸的下擺上。

幾套點綴薄紗流蘇與指甲片大小的亮片華麗的晚裝，點出FENDI的高訂血統，鏡面與水晶刺繡除了出現在晚裝上，更以繽紛色彩和剪羊毛嵌花、迪斯可亮片和褶皺麂皮等華麗技法妝點在2025-26秋冬的配飾上。全新月亮造形的FENDI Giano包採用雙色小牛皮製成，包身兩面分別飾有FENDI松鼠徽章和Janus肖像，可巧妙從手拿包變成肩背包；2005年推出的FENDI Spy Bag以解構主義風格回歸，推出雪酪色剪羊毛材質扭轉手柄的新造型。男士則迎來全新FENDI Lui柔軟拉鍊旅行袋與質地柔軟的hobo包。近年來最能體現品牌童趣設計與精湛工藝的吊飾，則以一系列FENDI Maxi Charm人物搶鏡。

薄紗與皮草等不同重量的材質以多樣圖案拼接而不致服裝變形，展現品牌精湛的工藝。圖／FENDI提供
薄紗與皮草等不同重量的材質以多樣圖案拼接而不致服裝變形，展現品牌精湛的工藝。圖／FENDI提供
皮革包覆的筆具和筆記本是新一季的重要吊飾之一。圖／FENDI提供
皮革包覆的筆具和筆記本是新一季的重要吊飾之一。圖／FENDI提供
廓形寬大的皮革套裝柔軟輕盈。圖／FENDI提供
廓形寬大的皮革套裝柔軟輕盈。圖／FENDI提供
品牌大使檀健次出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
品牌大使檀健次出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
（由左至右）傳奇女星Sarah Jessica Parker、品牌家族成員Delfina Delettrez-Fendi、好萊塢女星Elizabeth Olsen。圖／FENDI提供
（由左至右）傳奇女星Sarah Jessica Parker、品牌家族成員Delfina Delettrez-Fendi、好萊塢女星Elizabeth Olsen。圖／FENDI提供
風衣以小羊皮做出寬大剪裁。圖／FENDI提供
風衣以小羊皮做出寬大剪裁。圖／FENDI提供
Silvia Venturini Fend秀前為模特兒試衣。圖／FENDI提供
Silvia Venturini Fend秀前為模特兒試衣。圖／FENDI提供
活潑的圓點圖案體現皮草工藝的豐富性。圖／FENDI提供
活潑的圓點圖案體現皮草工藝的豐富性。圖／FENDI提供
經典包款以繁複而華麗的刺繡裝飾。圖／FENDI提供
經典包款以繁複而華麗的刺繡裝飾。圖／FENDI提供
手提大型玩偶掛飾是本季最具童趣的配件巧思。圖／FENDI提供
手提大型玩偶掛飾是本季最具童趣的配件巧思。圖／FENDI提供
大秀以一套體現工藝與品牌根源的立領喇叭形皮草大衣展開。圖／FENDI提供
大秀以一套體現工藝與品牌根源的立領喇叭形皮草大衣展開。圖／FENDI提供
波浪紋絎縫緞面裙。圖／FENDI提供
波浪紋絎縫緞面裙。圖／FENDI提供
男裝在配件和針織衫上大量裝飾華麗的刺繡。圖／FENDI提供
男裝在配件和針織衫上大量裝飾華麗的刺繡。圖／FENDI提供
品牌大使宋慧喬出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
品牌大使宋慧喬出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
全新包款搭配楔型鞋跟露趾鞋。圖／FENDI提供
全新包款搭配楔型鞋跟露趾鞋。圖／FENDI提供
品牌大使目黑蓮出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
品牌大使目黑蓮出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
皮革拼接圖案從洋裝延伸到包款和長靴，巧妙營造出視覺錯視效果。圖／FENDI提供
皮革拼接圖案從洋裝延伸到包款和長靴，巧妙營造出視覺錯視效果。圖／FENDI提供
皮草工藝是回顧品牌歷史的重要呈現。圖／FENDI提供
皮草工藝是回顧品牌歷史的重要呈現。圖／FENDI提供
「噴泉」耳環閃爍著毛皮般的質感。圖／FENDI提供
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品牌大使宋雨琦出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
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精緻的Chantilly蕾絲融入男裝中，展現出新世代的性別張力。圖／FENDI提供
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FENDI 秋冬25系列男女裝暨百周年大秀「FENDI 100 1925-2025：時代精神」。圖／FENDI提供
FENDI 秋冬25系列男女裝暨百周年大秀「FENDI 100 1925-2025：時代精神」。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席FENDI百周年暨秋冬25系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
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FENDI 服裝 羅馬

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