潮流教父NIGO與奔富聯名最終章 「65F by NIGO」3月登場

身為 Human Made 創意總監與KENZO藝術總監,潮流教父NIGO再度與奔富(Penfolds)攜手,推出限量版禮盒「Penfolds 65F by NIGO」,這也是雙方最後一次正式合作。新酒款首批現貨將於自2025年3月中旬起,透過奔富台灣進口商法蘭絲引進,建議零售價8,500元。

奔富於2023年6月首次宣布NIGO成為其創意合作夥伴,並於全球推出 「One by Penfolds」造成轟動。2024年2月推出「Grange by NIGO」(首度由 NIGO設計的奔富旗艦紅酒),更在台灣開賣首日即售鑿。2024年10月雙方再度攜手推出「Holiday Designed by NIGO」,再次以鮮明的設計衝擊市場感官。

這次推出的限量酒款「Penfolds 65F by NIGO」,設計靈感源自知名設計師NIGO首次造訪南澳洲瑪吉爾莊園時的深刻印象。酒瓶設計巧妙呼應矗立於瑪吉爾莊園近百年指標性的紅字白底煙囪,酒款更以這座煙囪的高度「65英尺」命名,象徵奔富的輝煌歷史與匠心精神。

「Penfolds 65F by NIGO」是2021年份的葡萄酒,採用卡本內蘇維儂與希哈葡萄混釀,100%於法國橡木桶中熟成。此酒款的葡萄果實選自南澳多個珍稀葡萄園,彰顯出奔富的釀酒團隊在產區選擇、調配與橡木桶的搭配上,一絲不苟的精湛工藝與深思熟慮的製作理念。

NIGO 表示:「能以 『65F by NIGO』 的設計,致敬我首次造訪奔富瑪吉爾莊園的經歷,對我而言意義非凡。煙囪在奔富歷史中具有無可取代的象徵地位,也在我心中留下了鮮明的印象。能夠參考並運用奔富深厚的史料與圖像,來完成這個項目,是一次無可比擬的經歷。」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康