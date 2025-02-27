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潮流教父NIGO與奔富聯名最終章 「65F by NIGO」3月登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
限量版禮盒「Penfolds 65F by NIGO」建議零售價8,500元。圖／Penfolds提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
限量版禮盒「Penfolds 65F by NIGO」建議零售價8,500元。圖／Penfolds提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身為 Human Made 創意總監與KENZO藝術總監，潮流教父NIGO再度與奔富（Penfolds）攜手，推出限量版禮盒「Penfolds 65F by NIGO」，這也是雙方最後一次正式合作。新酒款首批現貨將於自2025年3月中旬起，透過奔富台灣進口商法蘭絲引進，建議零售價8,500元。

奔富於2023年6月首次宣布NIGO成為其創意合作夥伴，並於全球推出 「One by Penfolds」造成轟動。2024年2月推出「Grange by NIGO」（首度由 NIGO設計的奔富旗艦紅酒），更在台灣開賣首日即售鑿。2024年10月雙方再度攜手推出「Holiday Designed by NIGO」，再次以鮮明的設計衝擊市場感官。

這次推出的限量酒款「Penfolds 65F by NIGO」，設計靈感源自知名設計師NIGO首次造訪南澳洲瑪吉爾莊園時的深刻印象。酒瓶設計巧妙呼應矗立於瑪吉爾莊園近百年指標性的紅字白底煙囪，酒款更以這座煙囪的高度「65英尺」命名，象徵奔富的輝煌歷史與匠心精神。

「Penfolds 65F by NIGO」是2021年份的葡萄酒，採用卡本內蘇維儂與希哈葡萄混釀，100%於法國橡木桶中熟成。此酒款的葡萄果實選自南澳多個珍稀葡萄園，彰顯出奔富的釀酒團隊在產區選擇、調配與橡木桶的搭配上，一絲不苟的精湛工藝與深思熟慮的製作理念。

NIGO 表示：「能以 『65F by NIGO』 的設計，致敬我首次造訪奔富瑪吉爾莊園的經歷，對我而言意義非凡。煙囪在奔富歷史中具有無可取代的象徵地位，也在我心中留下了鮮明的印象。能夠參考並運用奔富深厚的史料與圖像，來完成這個項目，是一次無可比擬的經歷。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潮流教父NIGO 再度與奔富攜手，推出限量版禮盒「Penfolds 65F by NIGO」。圖／Penfolds提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
潮流教父NIGO 再度與奔富攜手，推出限量版禮盒「Penfolds 65F by NIGO」。圖／Penfolds提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
潮流教父NIGO以身後奔富酒廠65英尺高的煙囪，作為此次創作靈感。圖／Penfolds提供
潮流教父NIGO以身後奔富酒廠65英尺高的煙囪，作為此次創作靈感。圖／Penfolds提供
「Penfolds 65F by NIGO」是2021年份的葡萄酒，採用卡本內蘇維儂與希哈葡萄混釀，100%於法國橡木桶中熟成。圖／Penfolds提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Penfolds 65F by NIGO」是2021年份的葡萄酒，採用卡本內蘇維儂與希哈葡萄混釀，100%於法國橡木桶中熟成。圖／Penfolds提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總監 設計師

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