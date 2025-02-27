快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

「追分成功」車票助攻中華隊 明起買台鐵御守即限量加贈

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
為幫助中華隊在經典賽資格賽中得分，後勤團隊將「台鐵追分-成功」車票製成吊飾。圖／蔡其昌辦公室提供
為幫助中華隊在經典賽資格賽中得分，後勤團隊將「台鐵追分-成功」車票製成吊飾。圖／蔡其昌辦公室提供

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票。台鐵公司限時限量推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，2月28日起至3月3日只要購買追分成功御守任一款，即可與球員同樣擁有印製「114年2月25日」的追分-成功名片式車票1張。

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，而中華職業棒球大聯盟（CPBL）也在threads分享一段「台版無敵星星，追分成功」影片，後勤團隊將「台鐵追分-成功」車票製成吊飾，車票日期為比賽當日，並印有投手背號，被譽為「台版無敵星星」。

台鐵公司表示，為慶祝第6屆WBC世界棒球經典賽台灣代表隊順利晉級，推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，自2月28日至3月3日限時4天，凡購買「追分成功御守」（紅色或奶茶色）任1款，即加贈印有紀念中華隊關鍵戰役日期「114年2月25日」的追分成功名片式車票1張，優惠價199元，限量300組（每人每次限購2組）。

台鐵公司指出，追分成功名片式車票指定5家門市販售，包括台北夢工場60組、台鐵便當本舖台北2號店60組，南港夢工場60組，松山夢工場60組及台鐵夢工場網路商店60組。另外，「追分成功」系列文創商品，包含造型便條紙、磁性書籤、文件資料夾、收納袋及文件資料袋共等也享有85折優惠。

2月28日起至3月3日只要購買追分成功御守任一款，即可與球員同樣擁有印製「114年2月25日」的追分-成功名片式車票1張。圖／台鐵公司提供
2月28日起至3月3日只要購買追分成功御守任一款，即可與球員同樣擁有印製「114年2月25日」的追分-成功名片式車票1張。圖／台鐵公司提供

台鐵 經典賽 西班牙

延伸閱讀

慶中華隊搶下經典賽門票 郵政商品滿額送紀念卡或棒球

經典賽／台南Josh讚西班牙三壘手是很強球員 網：嘴下留人

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家

相關新聞

終於有中文？Apple Intelligence將於4月更新支援 用戶狂敲碗

今年科技圈熱門的話題肯定還是AI，大家都在敲碗，Apple Intelligence到底什麼時候才支援中文？隨著最新的i...

根本華麗的首飾！香奈兒摩登COCO魅惑印記隨行香水

香奈兒（CHANEL）繼2024年底推出N°5隨行香水後，迎來全新限量版「香奈兒摩登COCO魅惑印記隨行香水」以及由香奈...

25秋冬米蘭時裝周／FENDI慶百年 宋慧喬、雨琦亮新髮型

一個世紀是一個里程碑，而今年FENDI迎來這獨特的里程碑。此1925年創立於羅馬的品牌，在2025秋冬米蘭時裝周期間舉辦...

潮流教父NIGO與奔富聯名最終章 「65F by NIGO」3月登場

身為 Human Made 創意總監與KENZO藝術總監，潮流教父NIGO再度與奔富（Penfolds）攜手，推出限量版...

「追分成功」車票助攻中華隊 明起買台鐵御守即限量加贈

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票。台鐵公司限時限量推出「追分成功」御守加...

慶中華隊搶下經典賽門票 郵政商品滿額送紀念卡或棒球

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票。為慶賀中華隊晉級2025年世界棒球經典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。