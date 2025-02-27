「追分成功」車票助攻中華隊 明起買台鐵御守即限量加贈

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票。台鐵公司限時限量推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，2月28日起至3月3日只要購買追分成功御守任一款，即可與球員同樣擁有印製「114年2月25日」的追分-成功名片式車票1張。

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，而中華職業棒球大聯盟（CPBL）也在threads分享一段「台版無敵星星，追分成功」影片，後勤團隊將「台鐵追分-成功」車票製成吊飾，車票日期為比賽當日，並印有投手背號，被譽為「台版無敵星星」。

台鐵公司表示，為慶祝第6屆WBC世界棒球經典賽台灣代表隊順利晉級，推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，自2月28日至3月3日限時4天，凡購買「追分成功御守」（紅色或奶茶色）任1款，即加贈印有紀念中華隊關鍵戰役日期「114年2月25日」的追分成功名片式車票1張，優惠價199元，限量300組（每人每次限購2組）。