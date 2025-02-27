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慶中華隊搶下經典賽門票 郵政商品滿額送紀念卡或棒球
中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票。為慶賀中華隊晉級2025年世界棒球經典賽資格賽，中華郵政公司限時限量舉辦i集郵優惠活動，凡顧客於i集郵購買集郵票（商）品，滿額即可獲得12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票發行典禮紀念卡或紀念棒球，限量100份，送完為止。
中華郵政公司表示，即日起凡顧客於i集郵購買集郵票（商）品，單筆金額於折扣後達1000元以上，即可獲得限量發行的「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票發行典禮紀念卡」1份，若同筆訂單於折扣後達2500元，加贈「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票發行典禮紀念棒球」1個。
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