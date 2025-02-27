快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

聽新聞
0:00 / 0:00

證件有「1348」任兩碼！北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合條件者，至馬辣、新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，至馬辣、新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

迎來3月「國際女力月」，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出「馬辣女神節」，凡身份證件對重「1、3、4、8」任兩碼，可升級九孔鮑魚吃到飽北海道大帆立貝吃到飽等不同優惠。針對當月壽星，亦提供壽星慶生方案。

3月包括有國際婦女節（3月8日）、日本女兒節（3月3日）、白色情人節（3月14日）、還有英國母親節（3月25日），同時也是美國婦女歷史月。為了向女神們致敬，馬辣集團推出「馬辣證件對對碰」。凡提前預約參與活動，且身份證、護照、健保卡含「1、3、4、8」任兩碼（可重複），即可享不同優惠方案。

除了對對碰優惠外，「涮樂和牛」也推出日本風味的「草莓霜淇淋」；問鼎的桃園藝文店、高雄義享店，則再度推出「吃到飽888元起」快閃方案，並依照方案價格，額外加送巨大手臂蝦、加勒比海大龍蝦等不同食材。

《馬辣證件對對碰》

【馬辣頂級麻辣鍋】

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)

【新馬辣經典麻辣鍋】

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】

含三成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】

每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【熊一燒肉】

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉Cha Cha】

每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份

【狗一下日式居酒食堂】

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
符合條件者，新馬辣Plus+提供「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，新馬辣Plus+提供「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供

北海道 吃到飽

延伸閱讀

出國賞櫻！日本民間氣象公司預測 全國「這地」最早這時間開花

棒球／火腿來台交流賽DAZN免費賽事直播 並推瘋狂掃碼抽愛瘋

盧秀燕日本行第三天訪名古屋巨蛋 簽訂友好交流備忘錄

經典賽／中華隊無防護員名額 攸關球員身體狀況需重視

相關新聞

台灣虎航宣布4月開航「桃園-大分」 限時促銷單程1799元起

台灣虎航今天（27日）宣布將於今年（2025）4月2日正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡...

證件有「1348」任兩碼！北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

迎來3月「國際女力月」，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出「馬辣女神節」，凡身份證件對重「1、3、4、8」任兩碼，可升級九...

燦坤空調早鳥優惠8折起 限時買大金就送空氣清淨機 今天買、明天裝立即享受

每年3月都是空調早販第一波優惠登場，隨著政府宣布2025年「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑，燦坤也啟動「空調早鳥」優惠，...

台灣虎航4月開航大分航線 即起推單程1799元起促銷價

台灣虎航今宣布，將於4月2日開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4個直飛日本...

穿情人裝到夏慕尼放閃 整隻波士頓龍蝦限期免費吃

為迎接浪漫的白色情人節，法式鐵板燒「夏慕尼」再度攜手質感男神鳳小岳，為愛侶們獻上最浪漫體驗。自3月3日到4月30日，兩人...

福容大飯店享福卡更名「福容家」 3月1日推五大優惠

福容大飯店「享福卡會員」於3月1日起正式更名為「福容家」，慶祝全新開始，自3月1日起至6月30日止，祭出五重會員好康回饋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。