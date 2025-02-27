證件有「1348」任兩碼！北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

迎來3月「國際女力月」，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出「馬辣女神節」，凡身份證件對重「1、3、4、8」任兩碼，可升級九孔鮑魚吃到飽、北海道大帆立貝吃到飽等不同優惠。針對當月壽星，亦提供壽星慶生方案。

3月包括有國際婦女節（3月8日）、日本女兒節（3月3日）、白色情人節（3月14日）、還有英國母親節（3月25日），同時也是美國婦女歷史月。為了向女神們致敬，馬辣集團推出「馬辣證件對對碰」。凡提前預約參與活動，且身份證、護照、健保卡含「1、3、4、8」任兩碼（可重複），即可享不同優惠方案。

除了對對碰優惠外，「涮樂和牛」也推出日本風味的「草莓霜淇淋」；問鼎的桃園藝文店、高雄義享店，則再度推出「吃到飽888元起」快閃方案，並依照方案價格，額外加送巨大手臂蝦、加勒比海大龍蝦等不同食材。

《馬辣證件對對碰》

【馬辣頂級麻辣鍋】

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)

【新馬辣經典麻辣鍋】

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】

含三成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】

每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【熊一燒肉】

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉Cha Cha】

每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份

【狗一下日式居酒食堂】

符合條件者，新馬辣Plus+提供「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份