150周年話題連發！愛彼Audemars Piguet萬年曆新芯問世

一個人生日值得開心，一個擁有悠久信譽的品牌同樣值得慶祝。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今年迎向品牌150周年，近日不僅發表皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore系列陶瓷款新作，更有一枚全新7138萬年曆機芯（同時）運用在Code 11.59與Royal Oak皇家橡樹系列，為重要年份的2025、盛大開展。

愛彼是近代高級鐘表產業中運動風格的風格舵手之一，早從1972年問世的Royal Oak皇家橡樹系列顛覆了材質與幾何的想像，並在1999年時發表「八大天王」Tradition of Excellence Collection系列計畫，近代更在2019年推出圓形表殼的Code 11.59系列，持續創新。

2025全新的7138萬年曆機芯花費五年時間研發，最大特色正在於捨棄了傳統隱藏在表殼側邊的校正按鈕，可以單一表冠進行調整萬年曆各種複雜曆象資訊包含時間、日期、星期、月份、閏年，甚至是月相功能的調整，最後運用在Royal Oak腕表沙金款、精鋼款以及Code 11.59的藍色面盤版本上，堪稱一門三傑，三只表款各限量150只，將成為2025年的發燒新品。

同時Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列的陶瓷款新作則帶來全黑（42毫米）、以及綠黑雙色（43毫米）的不同版本；陶瓷的堅硬、輕盈、親膚是其特點，然打磨不易更是陶瓷在加工上的困難之處，兩只新款Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型陶瓷計時碼表具備系列特色的八顆六角子母對鎖螺絲、AP Logo，以及面盤上新一代的Mega Tapisserie超大格紋裝飾細節，兩只腕表各使用了4404、4401自動上鍊機芯，計時功能則都具備面盤外圈的Tachymeter測速儀功能。