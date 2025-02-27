繽紛彩色LV珠寶花朵Color Blossom 實現更強烈的個人化

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2015年推出的Color Blossom高級珠寶系列，以喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）在1896年首次構想出代表品牌的Monogram花朵圖案為靈感，以珍貴金屬和色彩繽紛的六種天然硬寶石打造尖花和圓花系列珠寶。今年該系列盛大迎來以各種形狀、尺寸和顏色延伸出的全新27款變奏，還蓋鍊墜、長項鍊、耳環、手環、戒指等豐富品項，並將於3月7日於路易威登專門店販售。

推出10年來Color Blossom高級珠寶系列的6種彩色寶石組合豐富了Monogram的經典圖案變化：光彩照人的白色珍珠母貝、低調細膩的粉紅色珍珠母貝、熾熱火紅的紅玉髓、鮮豔的綠色孔雀石，與精緻的玫瑰K金完美搭配；光芒四射的黃K金襯托出深邃飽滿的縞瑪瑙，與充滿活力的海藍色天河石。2025年的新作在尺寸、形狀、和色彩上提供更多元的選擇，無論是單獨配戴或是混搭其他單品、單色珠寶還是五彩繽紛的色彩組合，都能打造出獨特又洋溢個人風格的珠寶搭配，適合各種喜好和場合穿戴使用。 Color Blossom BB Star長項鍊，玫瑰K金、孔雀石與鑽石，127萬元。圖／路易威登提供 Color Blossom系列推出2025全新款式。圖／路易威登提供 Color Blossom項鍊。圖／路易威登提供 模特兒配戴Color Blossom系列戒指。圖／路易威登提供 模特兒配戴Color Blossom系列手鍊、戒指、耳環。圖／路易威登提供 模特兒配戴Color Blossom戒指與項鍊。圖／路易威登提供 Color Blossom Star and Sun手鍊，玫瑰K金、白色珍珠母貝與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供 模特兒配戴Color Blossom系列戒指。圖／路易威登提供 模特兒配戴Color Blossom系列手鍊。圖／路易威登提供 Color Blossom Star and Sun手鍊，玫瑰K金、孔雀石與鑽石，34萬5,000元。圖／路易威登提供 Color Blossom BB Star長項鍊，玫瑰K金、白色珍珠母貝與鑽石，106萬元。圖／路易威登提供 Color Blossom Mini Sun戒指，玫瑰K金、紅玉髓及鑽石，98,000元。圖／路易威登提供 Color Blossom BB Sun項鍊，玫瑰K金、紅玉髓及鑽石，91,000元。圖／路易威登提供