繽紛彩色LV珠寶花朵Color Blossom 實現更強烈的個人化
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2015年推出的Color Blossom高級珠寶系列，以喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）在1896年首次構想出代表品牌的Monogram花朵圖案為靈感，以珍貴金屬和色彩繽紛的六種天然硬寶石打造尖花和圓花系列珠寶。今年該系列盛大迎來以各種形狀、尺寸和顏色延伸出的全新27款變奏，還蓋鍊墜、長項鍊、耳環、手環、戒指等豐富品項，並將於3月7日於路易威登專門店販售。
推出10年來Color Blossom高級珠寶系列的6種彩色寶石組合豐富了Monogram的經典圖案變化：光彩照人的白色珍珠母貝、低調細膩的粉紅色珍珠母貝、熾熱火紅的紅玉髓、鮮豔的綠色孔雀石，與精緻的玫瑰K金完美搭配；光芒四射的黃K金襯托出深邃飽滿的縞瑪瑙，與充滿活力的海藍色天河石。2025年的新作在尺寸、形狀、和色彩上提供更多元的選擇，無論是單獨配戴或是混搭其他單品、單色珠寶還是五彩繽紛的色彩組合，都能打造出獨特又洋溢個人風格的珠寶搭配，適合各種喜好和場合穿戴使用。
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