UNIQLO半月包推出迷你版 多種背法好實用290元就可入手

UNIQLO LifeWear 2025春夏系列融合現代運動機能時尚、100%歐洲亞麻明亮輕盈風格，為日常穿搭帶來新提案。此外，受歡迎的UNIQLO : C全新系列於2月28日上市，趁連假逛街可馬上體驗新到款設計。

春夏注目新包報到，UNIQLO半月包推出以來廣受歡迎，現在半月包新推出迷你款尺寸，和原尺寸放在一起簡直太可愛，雖然小巧，但底部寬度設計方便置入，打開也有暗袋設計，包括手機、短夾、卡夾、口紅都能裝，適合喜歡只帶必需物品出門的群眾。而且迷你半月包提供了可拆卸式、可調整的背帶，用法多元，不裝背帶時可以直接將包包兩端互扣，變成有如幸運餅乾的手提包，售價290元提供7種色選，無論造型與價格都相當可愛。

UNIQLO透過不同機能的科技布料，打造一系列北歐風格單品，防潑水科技布料不僅可以抵禦突如其來的小雨，面對台灣春天多變氣候也能隨時保持乾爽有型，提供城市通勤族多樣化穿搭選擇。

清爽透氣的亞麻是夏天的好朋友，UNIQLO精選融入天然親膚材質與清爽色調的亞麻系列商品，推出包括象牙白、橄欖綠、天空藍等清新色調，疊搭也能呈現多層次視覺點綴，適合台灣炎熱夏季穿搭應用。