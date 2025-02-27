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UNIQLO半月包推出迷你版 多種背法好實用290元就可入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
弧形迷你肩背包，290元。圖／UNIQLO提供
弧形迷你肩背包，290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO LifeWear 2025春夏系列融合現代運動機能時尚、100%歐洲亞麻明亮輕盈風格，為日常穿搭帶來新提案。此外，受歡迎的UNIQLO : C全新系列於2月28日上市，趁連假逛街可馬上體驗新到款設計。

春夏注目新包報到，UNIQLO半月包推出以來廣受歡迎，現在半月包新推出迷你款尺寸，和原尺寸放在一起簡直太可愛，雖然小巧，但底部寬度設計方便置入，打開也有暗袋設計，包括手機、短夾、卡夾、口紅都能裝，適合喜歡只帶必需物品出門的群眾。而且迷你半月包提供了可拆卸式、可調整的背帶，用法多元，不裝背帶時可以直接將包包兩端互扣，變成有如幸運餅乾的手提包，售價290元提供7種色選，無論造型與價格都相當可愛。

UNIQLO透過不同機能的科技布料，打造一系列北歐風格單品，防潑水科技布料不僅可以抵禦突如其來的小雨，面對台灣春天多變氣候也能隨時保持乾爽有型，提供城市通勤族多樣化穿搭選擇。

清爽透氣的亞麻是夏天的好朋友，UNIQLO精選融入天然親膚材質與清爽色調的亞麻系列商品，推出包括象牙白、橄欖綠、天空藍等清新色調，疊搭也能呈現多層次視覺點綴，適合台灣炎熱夏季穿搭應用。

UNIQLO : C由著名英國設計師、同時擔任UNIQLO創意總監的Clare Waight Keller所打造，2025春夏系列以都會洗鍊的設計語言貫穿，透過尼龍等機能材質結合運動休閒元素，揉合質感中性時尚色彩，呈現內斂優雅氣質。

亞麻系列透過透氣親膚材質結合清新色系，提供適合夏日的穿搭造型。圖／UNIQLO提供
亞麻系列透過透氣親膚材質結合清新色系，提供適合夏日的穿搭造型。圖／UNIQLO提供
UNIQLO融合高科技性能與簡約質感設計，演繹北歐城市的運動休閒日常。圖／UNIQLO提供
UNIQLO融合高科技性能與簡約質感設計，演繹北歐城市的運動休閒日常。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C全新系列於2月28日上市。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C全新系列於2月28日上市。圖／UNIQLO提供

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