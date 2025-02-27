鮪魚大腹40元！第50間「壽司郎」插旗新埔 限時享「滿300折40」

隨著登台7週年，來自日本的「壽司郎」繼1月開設蘆洲徐匯廣場店後，將於2月28日正式開設「新北板橋新埔店」，乃是品牌在台灣的第50間分店。為慶祝達到全新的里程碑，壽司郎也於全台分店推出「極上鮪魚大腹40元」、「生鮭魚1貫35元」優惠活動；新埔店則限時享「滿300折40」，並加送折價券、A4資料夾等優惠。

台灣第50號店「壽司郎新北板橋新埔店」為新北市第9家、板橋第2家分店，店址位於捷運共構商場「三猿廣場」1樓，為捷運板南線新埔站4號出口。整體空間約105坪、共152個座席，