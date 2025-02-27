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鮪魚大腹40元！第50間「壽司郎」插旗新埔 限時享「滿300折40」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣第50號店「壽司郎新北板橋新埔店」將於2月28日正式開幕。圖／壽司郎提供
台灣第50號店「壽司郎新北板橋新埔店」將於2月28日正式開幕。圖／壽司郎提供

隨著登台7週年，來自日本的「壽司郎」繼1月開設蘆洲徐匯廣場店後，將於2月28日正式開設「新北板橋新埔店」，乃是品牌在台灣的第50間分店。為慶祝達到全新的里程碑，壽司郎也於全台分店推出「極上鮪魚大腹40元」、「生鮭魚1貫35元」優惠活動；新埔店則限時享「滿300折40」，並加送折價券、A4資料夾等優惠。

台灣第50號店「壽司郎新北板橋新埔店」為新北市第9家、板橋第2家分店，店址位於捷運共構商場「三猿廣場」1樓，為捷運板南線新埔站4號出口。整體空間約105坪、共152個座席，

為歡慶50間門市，2月28日起於全台壽司郎推出「極上鮪魚大腹40元」及「生鮭魚1貫35元」優惠活動，數量有限，售完為止。針對新北板橋新埔店，2月28日至3月6日期間，凡於店內內用滿300元並完成按讚，即可折價40元，滿600元可折價80元，以此類推；2月28日起，單筆消費滿300元以上，即可獲得紀念限量款「A4資料夾」1個；2月28日至3月6日，單筆消費滿300元以上，即可獲贈「40元折價券」1張，滿600元2張，以此類推。

壽司郎「新北板橋新埔店」推出開幕優惠，滿額可獲得A4資料夾、折價券。圖／壽司郎提供
壽司郎「新北板橋新埔店」推出開幕優惠，滿額可獲得A4資料夾、折價券。圖／壽司郎提供

壽司郎 鮭魚

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