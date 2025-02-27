超美！Pinkoi精選8件台、日「櫻花設計配飾、餐具」　粉色浪漫延續生活詩意

每年春天，櫻花的綻放總能喚起人們對美好時光的嚮往，而這場粉色盛宴轉瞬即逝，而如何將櫻花的詩意留存得更久？今年Pinkoi精選多款來自台、日等地以櫻花為靈感的特色設計商品，透過穿搭飾品、餐桌器皿等生活妝點，讓春日浪漫不再局限於賞花時刻，而是能夠融入日常，使櫻花之美超越季節，成為可收藏的藝術品，無論是象徵櫻花飄落瞬間的輕盈耳飾，還是將櫻花細緻刻畫於器皿上的工藝作品，每件作品都訴說著春天的故事。

●春日配件：以櫻花點綴日常穿搭，綻放優雅氣息

櫻花不僅是春天的象徵，更是詩意的美學元素，適合融入日常穿搭，為造型增添溫柔與典雅。

Pinkoi精選4款以櫻花為靈感的時尚配件：「米朵貝菈的綻放櫻花系列手錶」以細緻的櫻花圖騰點綴錶盤，搭配玫瑰金錶框，讓時間流轉間都蘊含著柔美詩意；來自日本的「ArtRier櫻花飾品套裝」，包含耳環與項鍊，粉嫩的櫻花花瓣搭配微閃的金屬光澤，細膩而柔美；若桑手作的「枝垂櫻花髮簪」，以粉色樹脂花瓣結合精緻的金屬流蘇，重現枝垂櫻隨風搖曳的自然姿態，展現古典與現代交織的春日風情；來自日本的「nachugo櫻花樹脂耳環」，以細緻透亮的花瓣造型打造輕盈靈動的視覺效果，宛如真實的櫻花輕落於耳邊，細節精巧且極具存在感。

●春日餐桌：以櫻花點綴食光，感受清新春意

櫻花不僅點綴街道風景，也能融入日常餐桌，為每頓飯增添春日氛圍。Pinkoi精選4款櫻花設計餐具，以玻璃工藝與職人手作呈現櫻花的細膩之美，讓用餐時光更富詩意。