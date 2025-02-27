雨林裡的悅榕莊今年開幕 新加坡好「市」好「事」連發

新加坡旅遊局昨日舉辦2025年春酒午宴，由新加坡旅遊局副局長柯淑丹與大中華區首席代表兼執行署長潘政志共同揭開序幕，分享新加坡在永續旅遊、商務會展、及景點體驗更新三大面向的最新訊息。此次活動以好「勢」、好「市」與好「事」為主題，展現新加坡的持續創新與發展。同時也邀請台灣旅客出發獅城，探索新加坡不平凡的日常。

根據新加坡旅遊局統計，新加坡在2024年迎來強勁的旅遊復甦，全年國際旅客入境人次較2023年成長21%；而2024年台灣赴新加坡旅遊人數也已恢復至疫前、2019年水準的95%。

新加坡旅遊局副局長柯淑丹表示，2024年新加坡旅遊業表現強勁，充分肯定了新加坡致力於創新與升級旅遊體驗方面的努力。展望未來，我們也將與業者夥伴們攜手前行，持續提升新加坡的國際知名度，維持多元化市場布局，並進一步強化旅遊目的地的活力，推動旅遊業的穩健成長。

好勢、好市與好事 三好齊發

好「勢」連連，包括新加坡在2024年全球目的地永續發展指數（Global Destination Sustainability Index）評比中，榮獲亞太地區第一、全球第七的佳績。同時，新加坡也以2050年達到淨零碳排為目標。

好「市」則在打造全球最佳會展城市，2024年，新加坡迎來超過12場世界級會展活動；作為亞太地區的會展中心，新加坡擁有超過1,700個活動場地，以及6座專門建造的大型會展場館。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志先生也指出，除了頂級的會展設施，新加坡也具備卓越的便利性，從任何會展場地出發，僅需30分鐘即可抵達眾多休閒景點，讓商務旅客在繁忙行程中也能輕鬆探索獅城魅力。

旅客最關心的新加坡好「事」，包括2023年重新開幕的飛禽公園（Bird Paradise），萬態保育集團將於3月正式開放全新的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild），這是亞洲首座以探險為主題的動物園。此外，悅榕莊在新加坡的首家飯店—萬態雨林悅榕莊（Mandai Rainforest Resort）也將在今年開幕，該度假村在設計上模仿熱帶雨林的涼爽氣候，並運用雨水循環再利用技術，為旅客提供更加永續和舒適的入住體驗。

此外，聖淘沙名勝世界旗下的S.E.A海洋館的擴建工程，也將於今年完工，其規模預計將擴大三倍，並更名為「新加坡海洋館」，計畫於2025年7月試營運，結合前衛的互動科技，為旅客帶來更多的海洋奧妙故事。

今年F1 艾爾頓強、G-Dragon皆受邀

新加坡也持續擴展在IP合作方面的布局，如超高人氣的《吉卜力奇幻世界》展覽於藝術科學博物館展出至今年2月。而《哈利波特：魔法幻境》也在新加坡迎來亞洲首秀。眾所期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開亞洲首航。而新加坡環球影城也於近期開幕全新小小兵樂園（Minion Land）等。

另有重磅消息，2025年F1新加坡航空大獎賽（Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025）將於10月3日至10月5日登場。今年賽事將邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）與韓流天王G-Dragon登台。而全球首個區域性保時捷體驗中心（Porsche Experience Centre）也將於2027年落腳新加坡樟宜展覽中心旁，並設計一條2公里長的專用操控賽道。