終於有中文？Apple Intelligence將於4月更新支援 用戶狂敲碗

今年科技圈熱門的話題肯定還是AI，大家都在敲碗，Apple Intelligence到底什麼時候才支援中文？隨著最新的iPhone 16e推出，蘋果也宣布將在今年4月隨著iOS 18.4、iPadOS 18.4和macOS Sequoia 15.4更新，Apple Intelligence將新增支援包括法文、德文、義大利文、葡萄牙文（巴西）、西班牙文、日文、韓文和中文（簡體），以及新加坡和印度的在地化英文，可惜慣用繁體中文的用戶得再等等。

另外，Apple Intelligence美式英文版也將擴展至新平台Apple Vision Pro，在visionOS 2.4 Beta測試版裡，使用者將能夠用「書寫工具」進行校對、改寫和摘要文字；在「書寫工具」中運用ChatGPT從零開始撰寫文字；用「影像樂園」探索全新視覺表達方式，並整合至「訊息」和「無邊記」等app中使用；以及用Genmoji針對任何對話製作最適合的表情符號。

透過「照片」中的「製作回憶影片」 功能，使用者只需輸入簡單描述，Apple Intelligence即可挑選出最適合的照片與影片，根據影像中的主題打造分章節的故事線，並編排成一部具有敘事結構與配樂的影片

visionOS 2.4也將帶來新的App與功能，其中「Spatial Gallery」精選了來自藝術家、電影製作人、攝影師等的空間照片、空間影片和全景影像，內容涵蓋藝術、文化、娛樂、生活風格、大自然、運動與旅行等主題，並會定期推出新內容，放大Apple Vision Pro的專屬體驗。