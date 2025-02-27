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2025亞洲50最佳餐廳前哨 Toyo Eatery獲待客藝術獎

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Toyo Eatery」致力展現菲律賓傳統和飲食文化。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「Toyo Eatery」致力展現菲律賓傳統和飲食文化。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「亞洲50最佳餐廳（The Asia's Best Restaurant）」將2025年度「Gin Mare待客藝術獎（Gin Mare Art of Hospitality Award）」，頒發給菲律賓馬尼拉知名餐廳「Toyo Eatery」。此獎項為2025年度「亞洲50最佳餐廳」於一系列活動及頒獎典禮前預先公布的特別獎項，實體頒獎典禮將於3月25日，在首爾君悅酒店隆重舉行。

「Toyo Eatery」餐廳名取自菲律賓官方語言之一的他加祿語（Tagalog）中「醬油」的意思，由夫妻檔Jordy Navarra與May Navarra主理。該餐廳致力展現菲律賓傳統和飲食文化，為客人呈獻猶如在這對夫妻家中用膳的私密款待體驗。餐廳團隊透過發酵和保存技藝，將傳統元素重塑成大膽風味。

「Toyo Eatery」2018年首度進入「亞洲50最佳餐廳」榜單，並獲得「最值得關注獎（One To Watch Award）」肯定，此後不斷晉升，於2019年以No.43躋身名單，曾五度榮登「菲律賓最佳餐廳」寶座，更於2023年榮獲備受推崇的「永續餐廳獎（Sustainable Restaurant Award）」，去年則在「亞洲50最佳餐廳」榜單上排名No.24。

「走進菲律賓人的家，就能感受到真誠親切的款待，『Toyo Eatery』一直以此為待客之道的核心。」對於獲頒2025年度「Gin Mare待客藝術獎」，主廚Jordy表示：「我們不斷超越一般的服務，正因如此，我們對能夠獲得本年度的獎項深感榮幸。『Toyo Eatery』致力呈現菲律賓的文化底蘊，除了透過美味佳餚，更重要的是與客人建立真摯的交流。這份榮耀屬於我們優秀的團隊，也屬於所有曾蒞臨用膳的賓客。Maraming salamat（衷心感謝）。」

「待客藝術獎」歷屆得主包括:東京Den（2017年）、上海Ultraviolet by Paul Pairet（2018年）、香港8½ Otto e Mezzo BOMBANA（2019年）、新加坡Les Amis（2020年）、香港Vea（2021年）、新加坡Odette（2022年）、新加坡Zén（2023年），以及曼谷Nusara（2024年）。此次是首度有來自菲律賓的餐廳獲得此獎項肯定。

「Toyo Eatery」由夫妻檔Jordy Navarra（左）與May Navarra主理。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「Toyo Eatery」由夫妻檔Jordy Navarra（左）與May Navarra主理。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「Toyo Eatery」團隊透過發酵和保存技藝，將傳統元素重塑成大膽風味。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「Toyo Eatery」團隊透過發酵和保存技藝，將傳統元素重塑成大膽風味。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「Toyo Eatery」設有酒吧。圖／亞洲50最佳餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Toyo Eatery」設有酒吧。圖／亞洲50最佳餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新加坡 菲律賓 餐廳

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