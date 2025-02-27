歡慶2/27「Pokémon Day」！PChome 24h購物「Pokémon Store」抽獎活動開跑

每年2月27日是「Pokémon Day」，也是紀念1996年發售《寶可夢 紅／綠》的特別日子。為紀念「Pokémon Day」，即日起至3月16日於PChome 24h購物「Pokémon Store」單筆消費滿指定金額，即可於2月27日至3月17日登錄參加抽獎，獲得超人氣的皮卡丘商品，活動期間內單筆消費滿699元，將有機會獲得A賞或B賞商品（共40名，A賞10名、B賞30名）；單筆消費滿999元，還有機會參加特別賞抽選（共3名）。

PChome 24h購物「Pokémon Store」也全新改版，集結台灣官方直營店「Pokémon Center TAIPEI」販售的寶可夢商品以及寶可夢中心原創商品，包括毛絨玩具、生活雜貨、文具、遊戲、寶可夢集換式卡牌等，都能直接在PChome 24h購物盡情選購。

自去年10月盛大開館以來，PChome 24h購物「Pokémon Store」持續同步台灣官方直營店「Pokémon Center TAIPEI」販售最新商品，吸引眾多寶可夢迷造訪選購。未來將會持續推出商品，請訓練家們務必關注最新到貨與新品開賣消息。此外，還有許多適合大人與小孩一起享受的話題商品正在熱賣中。