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adidas Originals經典貝殼鞋二代來了 SUPERSTAR II準備火一波

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2025年adidas Originals為SUPERSTAR帶來全新演繹，推出全新鞋款SUPERSTAR II，由宋雨琦、陳冠希個性演繹。圖／adidas Originals提供
2025年adidas Originals為SUPERSTAR帶來全新演繹，推出全新鞋款SUPERSTAR II，由宋雨琦、陳冠希個性演繹。圖／adidas Originals提供

在你穿adidas Originals球鞋的歷史中，很難沒有一雙SUPERSTAR貝殼鞋。誕生於1969年的adidas Originals SUPERSTAR鞋款，從一雙籃球鞋出發變身大名鼎鼎的街頭潮鞋代表。2025年adidas Originals為SUPERSTAR帶來全新演繹，推出全新鞋款SUPERSTAR II，在保留經典DNA基礎上，以嶄新視角重新詮釋標誌性的貝殼頭設計。

全新推出的SUPERSTAR II正式亮相，SUPERSTAR II在保留經典同時，細節全面升級：加寬鞋帶與鞋面設計、加厚EVA中底、加厚鞋舌與鞋領，都帶來更高舒適度與層次感。除了鞋款全新回歸，這回同步推出服飾系列，並由陳冠希、宋雨琦個性演繹，服飾系列靈感來自街頭潮流、美式復古與韓系甜酷；並結合水洗工藝、adicolor經典時尚、美式印花與寬版剪裁等設計元素，打造兼具機能與時尚感的單品。

為了讓大眾體驗新一代的SUPERSTAR II，品牌在信義商圈香堤大道廣場打造SUPERSTAR貝殼頭街區，期間限定快閃店帶來陳冠希、宋雨綺同款系列與最新OFFGOD聯名系列，多款SUPERSTAR系列全集結，單筆消費滿3,800元，且含一雙SUPERSTAR鞋款，即可獲得三葉草潮流寵物機。

OFFGOD聯名系列是adidas Originals攜手香港快媒體藝術家OFFGOD:TATE釋出雙方2025首款聯名系列，OFFGOD:TATE為一對

20歲和22歲的兄弟檔所組成，這次以「新世代辦公室服飾」的概念出發點，揮灑Z世代的創意美學。OFFGOD聯名系列共帶來SUPERSTAR 82、寬身皮夾克、寬鬆運動外套與長褲、印花短袖上衣、壓紋皮革肩背包、棒球帽等豐富穿搭潮流單品，並將OFFGOD:TATE拿手的3D列印技術運用其中。

adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPERSTAR II，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals在信義商圈香堤大道廣場打造SUPERSTAR期間限定快閃店。圖／adidas Originals提供
adidas Originals在信義商圈香堤大道廣場打造SUPERSTAR期間限定快閃店。圖／adidas Originals提供
SUPERSTAR期間限定快閃店帶來多款SUPERSTAR系列全集結。圖／adidas Originals提供
SUPERSTAR期間限定快閃店帶來多款SUPERSTAR系列全集結。圖／adidas Originals提供
adidas Originals全新OFFGOD聯名系列。圖／adidas Originals提供
adidas Originals全新OFFGOD聯名系列。圖／adidas Originals提供

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