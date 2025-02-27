adidas Originals經典貝殼鞋二代來了 SUPERSTAR II準備火一波

在你穿adidas Originals球鞋的歷史中，很難沒有一雙SUPERSTAR貝殼鞋。誕生於1969年的adidas Originals SUPERSTAR鞋款，從一雙籃球鞋出發變身大名鼎鼎的街頭潮鞋代表。2025年adidas Originals為SUPERSTAR帶來全新演繹，推出全新鞋款SUPERSTAR II，在保留經典DNA基礎上，以嶄新視角重新詮釋標誌性的貝殼頭設計。

全新推出的SUPERSTAR II正式亮相，SUPERSTAR II在保留經典同時，細節全面升級：加寬鞋帶與鞋面設計、加厚EVA中底、加厚鞋舌與鞋領，都帶來更高舒適度與層次感。除了鞋款全新回歸，這回同步推出服飾系列，並由陳冠希、宋雨琦個性演繹，服飾系列靈感來自街頭潮流、美式復古與韓系甜酷；並結合水洗工藝、adicolor經典時尚、美式印花與寬版剪裁等設計元素，打造兼具機能與時尚感的單品。

為了讓大眾體驗新一代的SUPERSTAR II，品牌在信義商圈香堤大道廣場打造SUPERSTAR貝殼頭街區，期間限定快閃店帶來陳冠希、宋雨綺同款系列與最新OFFGOD聯名系列，多款SUPERSTAR系列全集結，單筆消費滿3,800元，且含一雙SUPERSTAR鞋款，即可獲得三葉草潮流寵物機。

OFFGOD聯名系列是adidas Originals攜手香港快媒體藝術家OFFGOD:TATE釋出雙方2025首款聯名系列，OFFGOD:TATE為一對

20歲和22歲的兄弟檔所組成，這次以「新世代辦公室服飾」的概念出發點，揮灑Z世代的創意美學。OFFGOD聯名系列共帶來SUPERSTAR 82、寬身皮夾克、寬鬆運動外套與長褲、印花短袖上衣、壓紋皮革肩背包、棒球帽等豐富穿搭潮流單品，並將OFFGOD:TATE拿手的3D列印技術運用其中。