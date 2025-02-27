屈臣氏2025年寵i會員權益大升級！「點數神玩法」攻略大公開

在點數經濟發展趨勢之下，為讓消費者更有感，屈臣氏自2025年起全新升級會員點數權益，大玩點數經濟。而「點數」在台灣消費者的應用上不僅日益普及，對會員形成的黏著力也越來越提升，屈臣氏發現有7成民眾在決定消費與否時，當日可獲得「點數回饋」成為其關鍵考量因素之一。屈臣氏為持續提升會員的黏著度，不僅會員點數權益升級，也持續針對全台580家門市進行升級規劃，截至2024年底屈臣氏總會員數已突破700萬人次，APP活躍會員人數也首度破200萬大關，持續為消費者帶來獨家優惠及專屬活動。

除了延續每1元消費都能累積寵i點數1點、累積300點折抵1元消費等基本回饋之外，全新權益更祭出讓民眾好記又好買的「7×4」攻略，週日消費即享7倍賺點、週四點數直接2倍折抵等高額回饋，讓會員累積點數更迅速、折抵優惠更有感。屈臣氏預估總會員數將有望於2026年突破750萬目標，今年也將進一步擴大版圖布局600家門市，點金VIP會員預估也將達到50萬人。

屈臣氏全新會員制度不僅讓點數累積更快速，折抵優惠也更加實惠。寵i會員不僅享有天天會員最低價、專櫃9折、點數換購活動，2025年起，會員於每週日（不限網路或實體門市）消費即獲得點數7倍回饋，而每週四於屈臣氏實體門市消費則能享有點數2倍折抵；同時，海外消費也可賺取點數並享受當地指定會員優惠等。

除了點數好康之外，每月也將推出會員專屬的官網／APP神券，點金會員再加碼拿9折券；生日禮遇也升級，寵i會員生日月即可領取限定9折券，點金VIP會員則享85折券；還有不定期的寵i會員活動及點金專屬活動。此外，升級點金會員的門檻也首次下降，只要年度累積消費滿10,000元即可於次月升等點金VIP會員，不僅可享點金會員專屬優惠，於3月19日前升等，線上首購不限消費金額還能再領20,000點。

屈臣氏店員更特別分享「週日7倍狂賺點×週四翻倍折」玩法，只要寵i會員於某週日消費滿10,000元，當下即可獲得70,000點，加上2025上半年銀行卡友優惠（6月30日前）－週日刷中國信託LINE PAY信用卡單筆折扣後滿888元就送30,000點，一次入手100,000點（價值相當於約333元），消費滿萬元次月還可自動升級點金VIP會員。最後，瞄準週四兌點享2倍折抵，若將10萬點寵i點數一次全兌換完，相當於直接省下666元。

而對於尚未成為會員的消費者來說，更是加入寵i會員好時機，新會員註冊首日門市消費即享購物金480元，疊加前述的玩點攻略，相當於消費萬元就回饋破千元（註冊購物金＋週日7倍送＋週日指定信用卡回饋＋週四兌點優惠，共省1,146元） 。