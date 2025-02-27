點數抽合照！7-ELEVEN「高雄櫻花季」推金秀賢OPENPOINT粉絲專屬見面會

7-ELEVEN今年3月再度打造全新季度音樂節「高雄櫻花季」，將於3月28日起連續3天嗨翻高雄夢時代，全台逾7,000間門市也呼應「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動，集結烘焙甜點、霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾50款粉嫩新品，同時7-ELEVEN更延續韓流旋風，首度攜手韓國頂尖演員金秀賢於「高雄櫻花季」3月30日舉辦獨家粉絲見面會，使用OPENPOINT點數就有參與抽獎資格、抽見面會合照資格，粉絲千萬別錯過。

7-ELEVEN「高雄櫻花季」1月初於ibon售票網開賣預售票即掀起購票熱潮，仍有少量票券欲買從速。7-ELEVEN更首度攜手韓國戲劇男神金秀賢將於3月30日在高雄夢時代舉辦專屬粉絲見面會，3月3日起至3月16日止使用OPENPOINT點數10點就可獲得抽籤資格（限額150名）、使用OPENPOINT點數100點還有機會抽到VIP區，限額50名幸運粉絲將擁有與金秀賢合照的機會（10人一組），活動將在3月18日公布中選結果。

7-ELEVEN全台門市3月5日至4月1日邀請消費者感受浪漫春天到來，今年同樣針對年輕人最喜歡的日韓潮流推出主題專案架指定零食糖果兩件8折、三件77折優惠，網羅零食、飲品、甜點、日用品等推出逾50款新品，OPENPOINT會員凡購買「高雄櫻花季」專案架指定品項，消費滿200元可加贈OPENPOINT點數25點，除了「伊藤園櫻花風味綠茶」、「韓國櫻花風味雙色棉花糖」、「櫻花季草莓優格脆餅球」等多款新品換上粉嫩櫻花限定包裝，更獨家販售清爽系的「韓國熊津決明子茶」，同步推薦全新風味「KitKat粉紅莓果脆皮冰棒」，酸甜滋味美味又上鏡，刷一波社群版面。

3月5日上午11點起7-ELEVEN另推出三麗鷗、SNOOPY、迪士尼明星春遊必備小物，品項涵蓋雨傘、髮飾、玩偶、別針、化妝包、提袋、野餐墊等，預購價199元至549元，限量預購售完為止。

3月5日至4月1日7-ELEVEN推出雪淋霜新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」與「櫻花玫瑰風味思樂冰」，其中「韓國草莓巴斯克霜淇淋」嚴選韓國雪香草莓，搭配濃郁的巧達起司，完美呈現巴斯克乳酪蛋糕的微鹹風味，甜美果香與奶香交錯融合；「櫻花玫瑰風味思樂冰」則以粉嫩櫻花與優雅玫瑰香氣調和，入口即化的沁涼口感，帶來滿滿春日浪漫氛圍。甜點則推出與七見櫻堂聯名粉嫩「櫻花盛開時莓果蛋糕」，莓果慕斯散發荔枝玫瑰與草莓香氣，疊加草莓、櫻桃、覆盆子庫利，層次豐富、視覺吸睛。