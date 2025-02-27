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這少女感絕了！劉詩詩首度演繹CELINE形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE全球品牌大使的劉詩詩演繹標誌性的Triomphe包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使的劉詩詩演繹標誌性的Triomphe包。圖／CELINE提供

巴黎時尚品牌CELINE發表全新形象大片，由去年12月正式宣布出任全球品牌大使的劉詩詩於巴黎演出。這位一直備受喜愛、氣質優雅的演員以她個人獨特的風格與從容優雅的態度CELINE獨特的品牌美學，在照片中自然地演繹了當代女性的多樣需求與品味，流露的出的少女感和從容優雅，彷彿始終獨立於時空之外，也象徵著CELINE對經典女性魅力的詮釋。

這次在巴黎拍攝的形象照中，劉詩詩共換穿了5套不同的造型，展示了從白天街頭的自然不羈到夜晚巴黎的迷人氣息。胸前裝飾大型緞面蝴蝶結的黑米雙色高腰小洋裝，搭配芭蕾舞鞋款的平底鞋，彰顯出劉詩詩向來的清新脫俗的氣質，手提小巧的16包點綴整體造型，體現CELINE精緻永恆的法式風格。在另一組休閒的造型中，她換上率性的直筒牛仔褲和合身條紋衫，看似隨意地搭配了品牌經典的開襟毛呢短外套，手上瀟灑地提著Triomphe圖案的帆布BONNIE迷你背包，顯現出巴黎女子的帥氣自然。

這樣的劉詩詩換上針織衫和格紋短裙時，又讓人感受到一種輕熟的自在與自信；多層荷葉邊裝飾的平口小黑洋裝，把夜晚的氛圍變得清麗典雅；可是換上亮片上衣和皮革短裙的時候，劉詩詩又讓人彷彿感受到搖滾音樂背景中綻放的華麗自信神采，渾然天成。

CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE發布全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE發布全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE發布全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE發布全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使的劉詩詩演繹BONNIE包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使的劉詩詩演繹BONNIE包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹16包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹16包。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象於巴黎拍攝。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象於巴黎拍攝。圖／CELINE提供
CELINE發布全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供
CELINE發布全球品牌大使劉詩詩演繹的最新形象。圖／CELINE提供

CELINE 品牌 巴黎

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