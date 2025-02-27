10大國際藝文盛事總整理！香港盛匯超級三月精彩不間斷

亞洲頂尖藝術與文化中心之一的香港，是許多國際藝術盛事首選之地，在「香港盛匯超級三月」期間將有多項膾炙人口的藝文盛事登場，包括國際藝術展、戶外藝術節、畫廊特色活動，旅客可沉浸於香港多元的藝術與文化氛圍中，展開一場春日靈感之旅。

1．巴塞爾藝術展香港展會

2025年3月28日至3月30日、灣仔香港會議展覽中心

巴塞爾藝術展香港展今年有來自42個國家和地區的240家畫廊將齊聚一堂，呈現豐富多元的全球藝術創作，為這座城市注入充滿活力的藝術多樣性。超過半數的參展藝廊來自亞太地區，突顯了巴塞爾藝術展作為香港蓬勃發展的藝術舞台的重要性。

2．Art Central

2025年3月26日至3月30日、中環海濱活動空間

Art Central今年迎來第10屆盛會，聚焦呈獻豐富多彩的藝術作品和項目，匯聚知名畫廊、藝術家同時，也推廣新生代藝術家的年輕畫廊，展會同樣坐落香港中環海濱，以香港壯麗天際線作為絕佳背景。

2025年3月15日至7月13日、西九文化區 當代視覺文化博物館M+

M+今春推出兩大展覽，包含「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索─與亞洲對話」，將展出60多件來自巴黎國立畢卡索藝術館的畢卡索經典作品，並同步展出來自亞洲及其他地區亞洲藝術家的作品，呈現畢卡索與亞洲藝術的深度對話。台灣藝術家「李明維：如沙的格爾尼卡」以沙粒大型裝置作品、重現畢卡索1937年的經典之作《格爾尼卡》，並將舉行特別展演，為觀眾帶來獨特的藝術體驗。

4．當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流

即日起至2025年5月4西九文化區 香港故宮文化博物館

這是香港首度同時展出紫禁城及凡爾賽宮兩大世界遺產的重要文物，透過150件的珍貴歷史文物，展示中法在科學、工藝、藝術、文化及哲學思想等領域的交流歷程。展出文物種類多元，不僅有宮廷肖像以及精美絕倫的瓷器、玻璃器、琺瑯器、紡織品等展品，亦涵蓋書籍、科技儀器等珍品。展品包括9件中國國家一級文物，以及凡爾賽宮近年來收入的珍藏。

5．香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾瓦的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展

即日起至2025年5月7日、尖沙咀香港藝術館

以兩位法國印象派大師「塞尚」和「雷諾瓦」經典作品為主題的大型展覽，展出52幅來自知名的橘園美術館和奧賽博物館之國寶級畫作。展覽更加入塞尚和雷諾瓦的模擬對話，讓觀眾進入他們的內心世界，以新角度認識兩位大師的生活軼事和深厚情誼。觀眾還可登上法國火車月台，乘坐時間列車，探索塞尚和雷諾瓦的創作世界。

6．ComplexCon

2025年3月21日至3月23日、香港國際機場亞洲國際博覽館

國際潮流盛事ComplexCon今年二度在香港舉辦，也是美國境外唯一分站，這一場涵蓋流行文化、藝術、音樂及時尚風格的展演，以嶄新且創新的方式匯聚全球最新流行文化潮流。本次備受矚目的藝人，包括人氣韓流團體NJZ（前稱 NewJeans），以及美國嘻哈與陷阱音樂製作人Metro Boomin。

7．HKwalls 街頭藝術節

2025年3月22日至30日、香港島中西區

HKwalls 街頭藝術節今年邁入第10年，邀請眾多國際和本地藝術家在中西區創作壁畫，繼續透過壁畫創作、展覽、藝術裝置及社區工作坊等活動，為大街小巷注入藝術氣息。作為街頭藝術的重要一環，HKWALLS為香港社區帶來新生，讓每個人都能輕鬆享受到易於接觸的藝術。

8．第53屆香港藝術節

2025年2月28日至3月29日、全港各表演劇場

由國際及本地藝術家帶來超過125場精彩演出及300項相關活動，種類涵蓋音樂、音樂劇、戲曲、舞蹈、戲劇及多媒體。重點節目包括比才《卡門》、捷克國家芭蕾舞團《仙凡之戀》、坂本龍一 + 高谷史郎的《TIME》等。

9．佳士得香港二十及二十一世紀春季拍賣預展

2025年3月24至28日、佳士得藝廊 The Henderson

佳士得香港首次於香港藝術三月期間舉辦春季大型拍賣，本次系列拍賣精彩拍品包括現當代藝壇大師傑作，隆重呈獻傳奇超現實主義藝術家雷尼·馬格利特及知名當代藝術家劉野傑作，不僅讚頌他們的獨特藝術洞見和對藝術界的重要貢獻，也彰顯佳士得致力為藏家甄選藝術傑作的不懈承諾。

10．富藝斯《畢卡索的動物王國》展售會

2025年3月13日至4月15日、西九文化區管理局大樓

富藝斯拍賣公司今年春天呈獻一場展售會，探索畢卡索通過繪畫、素描、雕塑和陶瓷等多種媒介捕捉到其自身對動物的深厚情感。從鴿子的優雅線條到公牛的壯碩姿態，畢卡索作品中的動物不僅僅是創作主題，也是圖標、繆斯和隱喻，反映了藝術家與自然的複雜關係。這些作品不僅展示了他的玩心和藝術創作範疇，還彰顯他對動物世界原始之美的敏感。

全城歡慶「香港盛薈三月」

備受期待的啟德體育園區將於3月盛大開幕，成為香港國際七人欖球賽的新場地。整個3月除了引人入勝的藝術展覽和大型藝術節，也還有LIV Golf 2025香港站等精彩刺激的體育賽事，令香港化身為一個充滿活力的文體樞紐。

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