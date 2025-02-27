ELLE RUN WITH STYLE邁入十週年！全台最時尚丹寧報名完賽禮　

邁入第十年的 ELLE RUN WITH STYLE 將於 2025年5月10日（六）在台北市大佳河濱公園盛大登場！作為全台最具風格指標的時尚路跑，今年ELLE Run With Style以 「丹寧」 為主題，象徵自由與無限可能，邀請所有跑者穿上代表自由的丹寧元素，在賽道上揮灑汗水、展現獨特風格，挑戰自我極限！

適逢ELLE RUN十週年，活動更邀請眾多藝名人共襄盛舉！活動當日將由 郭雪芙 擔任鳴槍大使，此外 鍾瑤、林予晞、林廷憶、黃偉晉 等超強卡司也將到場為跑友們加油打氣！同時，今年更升級超值報名及完賽好禮，絕對是2025年最不容錯過的指標路跑賽事。

21K賽道回歸！ELLE打造丹寧風格報名完賽禮，展現時尚與永續新定義

今年最受跑者期待的21K半馬賽事正式回歸，ELLE打造最具風格的丹寧跑步體驗，攜手台灣唯一零廢時裝品牌Story Wear，推出異材質拼接丹寧跑衣，運用回收牛仔布料製作，展現永續與時尚結合的全新面貌。同時，完賽獎牌設計融入牛仔褲皮標與金屬元素，不僅是紀念品還能作為實用卡夾，更重金打造21K限定風格斗篷毛巾衣、10K限定丹寧風格衣保袋、年度紀念毛巾、丹寧藍限定運動襪等報名完賽周邊，保證是值得收藏的單品！今年ELLE RUN響應全球「世界丹寧日（Denim Day）」，更於線上特設「丹寧義賣專區」，將義賣所得捐至現代婦女基金會，邀請跑者穿上丹寧透過跑步為社會帶來正向改變。

ELLE打造丹寧風格報名完賽禮，展現時尚與永續新定義。圖／ELLE提供

ELLE RUN雲端鞦韆拍照區、丹寧帥哥加油團，打造路跑新體驗！

完賽後，跑者將迎來最時尚的放鬆體驗！今年打造 「奔向自由」雲端盪鞦韆拍照區，讓跑者留下最具風格的紀念瞬間。而最受矚目的丹寧牛仔帥哥加油團也將再次現身，為完賽的跑者獻上掌聲與獎牌，讓這場賽事增添更多樂趣與回憶！

ELLE風格跑班獨創MBTI跑步訓練課程！加碼運動肌力舒緩課讓跑步更輕鬆

不論是跑步新手還是進階跑者，ELLE RUN TEAM風格跑班今年將持續帶領跑者邁向目標！由 愛迪生跑步訓練班 專業教練團隊領軍，將MBTI四大群族特點融入課程設計中，為跑者量身打造賽事專屬訓練計畫與個人化跑步課表！此外，ELLE 風格跑班更特別加碼 「跑者運動肌力舒緩課程」，透過專業指導，幫助跑友提升運動表現、降低疲勞與運動傷害。即日起報名2025 ELLE Run賽事即可獲得ELLE風格跑班$200折扣優惠，立即報名卡位！

ELLE風格跑班開班！即日起報名2025 ELLE Run賽事即可獲得ELLE風格跑班$200折扣優惠及限定好禮。圖／ELLE提供

立即報名2025最具風格的時尚路跑ELLE Run with Style，5/10相約台北大佳河濱公園，一起在城市賽道上自由奔跑！

2025 ELLE Run With Style

時間｜2025 / 5 / 10 (六)

地點｜台北大佳河濱公園

賽事組別｜5K、10K、21K

報名費用｜$680、$880、$1080

報名方式｜ https://elle.re/6xtbfd/udnnews